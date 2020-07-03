Папа Франциск призвал молиться в июле о семьях

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июль 2020 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале месяца Папа Франциск обращается к верующим всего мира с призывом помнить в своих молитвах о семьях:

«Семья нуждается в защите. Ей приходится сталкиваться со многими опасностями: это и ритм жизни, и стресс… Иногда родители забывают играть со своими детьми. Церковь должна ободрять семьи и пребывать рядом с ними, помогая им находить пути преодоления всех этих трудностей. Помолимся о том, чтобы сегодняшние семьи получали сопровождение любовью, уважением, советом и в особенности — чтобы они были защищены государством».