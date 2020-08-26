Папа Франциск призвал молиться к Матери Божией Ченстоховской

Папа Франциск призвал молиться к Матери Божией Ченстоховской

Август 26, 2020

По случаю отмечаемого 26 августа празднования иконы Матери Божией Ченстоховской, главные торжества которого проходят в богородичном святилище на Ясной Горе (Jasna Góra) в Польше, , выступая на общей аудиенции в Ватикане, в частности, сказал: «Сохраняя в сердце живое воспоминание о моем визите в это святилище четыре года назад в ходе Всемирных дней молодежи, я присоединяюсь сегодня к тысячам паломников, которые там собираются вместе с польским епископатом, чтобы вверить себя, свои семьи, страну и всё человечество материнскому предстательству Пресвятой Девы. Молитесь к Ней, чтобы Она ходатайствовала за всех нас, и особенно за тех, кто тем или иным образом страдает от пандемии, дабы им было даровано утешение».

По материалам Vatican News

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