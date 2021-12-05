Папа Франциск призвал католиков Греции довериться Богу и не быть равнодушными

Вечером 4 декабря Папа Франциск встретился в католическом Кафедральном соборе Святого Дионисия в столице Греции с представителями поместной Католической Церкви – епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Выслушав слова приветствия главы католического епископата Греции и свидетельства верующих, Римский Епископ сказал, что он счастлив встретиться с ними «на земле, что является даром, наследием человечества, на котором были построены основания Запада». В самом начале христианства здесь была открыта «лаборатория распространения веры, ведомая мудростью многих Отцов Церкви». Именно здесь святой Павел связал два мира – раннего христианства и греческой культуры, подчеркнул Предстоятель Католической Церкви, посвятив размышления благовестию этого апостола в Афинах (Деян 17,16-34). То, как Апостол язычников выполнял свою миссию, является уроком и для современных христиан. Его первой отличительной чертой было всецелое упование на Бога. Когда Павел стал проповедовать в городе, местные философы отнеслись к нему с подозрением, обвинили в шарлатанстве и отвели в ареопаг, – совет старейшин. Апостол Павел, отметил Преемник Святого Петра, благовествовал в крайне тяжёлых условиях: накануне ему даже пришлось бежать из Фессалоник: «Возможно, часто на нашем пути мы тоже чувствуем усталость, а иногда и разочарование оттого, что мы – очень маленькая община или Церковь со скромными силами и не всегда действуем в благоприятном контексте. Подумайте о том, что происходило с Павлом в Афинах». Он был один, в меньшинстве, его шансы на успех были невелики; но он не поддавался унынию, не отказывался от миссии и не жаловался. Павел обладал смелостью, которую черпал из своего доверия к Богу, а Господь любит действовать в нашей малости, подчеркнул Папа. Немногочисленная Католическая Церковь Греции «является красноречивым символом Евангелия, Бога, возвещённого Иисусом, Который избирает малых и бедных, Который изменяет историю простыми делами смиренных». Христиане призваны быть малым горчичным зёрнышком, закваской Царства Божьего, поэтому нужно «благословлять свою малость и принимать её: она располагает к упованию на одного лишь Бога». Быть меньшинством, которым в этом мире является Церковь, отметил Римский Первосвященник, означает следовать путём малости, однажды пройденным Господом: дорогой кенозиса, уничижения, уступчивости. Господь спас людей, сойдя с Небес и сделавшись нам слугой.



Вторым аспектом служения апостола Павла в Афинах, по словам Святейшего Отца, была открытость к другим, радушие, незаменимый элемент евангелизации, то есть «нежелание захватывать пространство и жизнь другого человека». Это посев Благой Вести в почву жизни ближнего; это упражнение прежде всего в принятии и распознавании семян, которые Бог уже посеял в его сердце ещё до нашего прихода». Бог всегда предшествует нашей миссии, подчеркнул Преемник Святого Петра. Кроме того, апостол «признаёт достоинство своих собеседников и принимает их религиозную чувствительность» несмотря на то, что улицы Афин были полны идолов, и при одном лишь их виде апостол «возмущался духом» (см. Деян, 17,16). «Павел приветствовал стремление к Богу, скрытое в сердцах этих людей» и с добротой хотел делиться с ними чудом веры. Он ничего не навязывал и строил свою миссию не на прозелитизме, а на кротости Иисуса.



Высказываясь по поводу проповеди апостола Павла в ареопаге, Папа Бенедикт XVI отмечал, что агностики или атеисты должны быть очень близки нашим сердцам, и при этом мы должны быть внимательны, ибо «когда мы говорим о новой евангелизации, эти люди, возможно, пугаются»; они не хотят видеть себя объектами миссии и не желают отказываться от свободы мысли и воли. Сегодня от нас требуется открытость, радушие, желание создавать общение среди человеческих, культурных и религиозных различий. Все верующие призваны слушать друг друга, мечтать и работать вместе, культивировать «мистику братства», и хотя история отношений между нами остаётся открытой раной, нужно смело отвечать на вызовы сегодняшних дней.



Говоря о пребывании святого Павла в Афинах, Папа отметил, что после проповеди апостола большинство слушателей посмеялись над ним и разошлись, однако некоторые уверовали: этот малый остаток присоединился к апостолу, включая Дионисия, во имя которого освящен афинский католический собор. «Именно так Бог плетёт нити истории, с тех пор и до сегодняшнего дня», – подчеркнул в заключение Папа Франциск и преподал участникам встречи апостольское благословение.

