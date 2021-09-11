Папа Франциск призвал кармелитов к верности их изначальной харизме

В субботу 11 сентября Папа Франциск принял в Ватикане участников Генерального капитула Босых Братьев Закона Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.

«Умение слушать – это основополагающее расположение ученика в школе Иисуса, готового исполнить всё, что Он требует от нас в это непростое, но и прекрасное время – Божье время. Надо вслушиваться в голос Святого Духа, чтобы быть в состоянии отличить то, что приходит от Господа, от того, что противостоит Ему, и таким образом верно толковать знамения времён», – указал Вселенский Архипастырь и призвал духовных чад святой Терезы Авильской оставаться верными принципам своей изначальной харизмы, не поддаваясь пессимистическим прогнозам о якобы «закате монашеской жизни». Предстоятель Вселенской Церкви напомнил кармелитам, что им не следует отступать от свойственного их духовности призвания к созерцательной жизни. «Вы не должны имитировать миссию других харизм, но последовательно держаться своей, чтобы дать миру то, что Господь подарил вам на пользу всем – живую воду созерцания. В самом деле, подлинное созерцание – это не бегство от реальности, не самоизоляция в охраняемом оазисе, но открытие своего сердца, всей своей жизни навстречу силе, которая по-настоящему преображает мир – силе Божьей любви», – сказал он.

В заключение Папа Франциск призвал своих гостей жить полноценной жизнью, а не выживать, «принять благодать современности» вместе со всеми рисками, с ней связанными.

По материалам Vatican News