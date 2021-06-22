Папа Франциск призвал к миру в Мьянме и к солидарности с беженцами

После чтения молитвы «Ангел Господень» 20 июня 2021 г. Папа Франциск присоединился к призыву епископов Мьянмы, которая после переворота 1 февраля находится на грани голода и в которой вооруженным нападениям подвергаются места отправления культа. Во Всемирный день беженцев Епископ Рима призвал «открыть наши сердца» для людей, спасающихся от войны, насилия и нищеты: «Давайте учиться у них стойкости». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Папа поддержал епископов Мьянмы, которые 11 июня обратились к международному сообществу с просьбой защитить гуманитарные коридоры в зонах конфликта, уважать священный характер мест поклонения и обеспечить безопасность гражданского населения, особенно пожилых людей и детей: «Я присоединяю свой голос к голосу епископов Мьянмы, которые на прошлой неделе выступили с обращением, призывая весь мир обратить внимание на ужасающий опыт тысяч людей, вынужденных бежать и умирающих от голода в этой стране».

Упомянув о ежегодно проводящемся 20 июня Всемирном дне беженцев, Папа призвал: «Откроем наши сердца для беженцев, разделим с ними их горести и радости, научимся у них храбрости и стойкости и общими усилиями создадим более гуманное сообщество, одну большую семью».