Папа Франциск приветствовал участников XVI форума GLOBSEC

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам XVI европейского форума GLOBSEC, который проходит в Братиславе с 15 по 17 июня на тему «Отстроить лучший мир». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец высоко отзывается об этой международной конференции, которая призвана помочь миру восстановиться после пандемии COVID-19, «затрагивая ряд серьёзных и взаимосвязанных социально-экономических, экологических и политических вопросов». В связи с этим Епископ Рима предлагает несколько идей, черпая вдохновение в методе «видеть – оценивать – действовать».

Во-первых, серьёзный и честный анализ прошлого, включающий «признание системных неудач, допущенных ошибок и безответственности перед Творцом, ближним и творением», необходим не только для разработки идеи восстановления, но и на исправление того, что «не работало» ещё до пандемии и лишь усугубляло кризис. По словам Святейшего Отца, мы видим мир, который обманут «иллюзорным чувством безопасности, основанным на жажде прибыли». Перед нашими глазами «модель экономической и социальной жизни, обозначенная неравенством и эгоизмом, в которой крошечное меньшинство населения планеты владеет большинством благ, зачастую не стесняясь эксплуатировать людей и ресурсы». Мы видим образ жизни, мало заботящийся об окружающей среде: люди привыкли безудержно потреблять и разрушать то, что принадлежит всем, накапливая «экологический долг» для самых бедных, а также для будущих поколений.

Второй шаг, подчёркивает Папа, состоит в оценке увиденного. Нынешний кризис открывает новые возможности; по сути, он заставляет делать выбор между добром и злом; из него нельзя выйти прежними, но только лучше или хуже. Оценка увиденного и пережитого побуждает совершенствоваться, поэтому нужно делать конкретные шаги вперёд. Поразивший всех кризис напоминает, что никто не спасается в одиночку. Кризис открывает путь к будущему, в котором будет признаваться истинное, конкретное равенство всех людей, дающее народам реальные и справедливые возможности для развития.

Увидев и оценив положение вещей, отмечает Папа Франциск, необходимо приступать к немедленным действиям, чтобы не упустить возможностей, предоставленных кризисом. Перед лицом социальной несправедливости и маргинализации необходима новая модель развития, которая поставит в центр «каждого человека и всего человека»: этот фактор является «основой, которую следует уважать и защищать». Любое действие нуждается во всеобъемлющем видении, исполненном надежды, и таким зрением обладал библейский пророк Исайа, который предвидел превращение мечей в плуги, а копей – в серпы (ср. Ис 2,4). Действия во имя всеобщего развития неразрывно связаны с обращением, и в первую очередь они «превращают смерть в жизнь, а оружие в продукты питания», подчёркивает Епископ Рима. Каждый человек также нуждается в экологическом обращении, которое включает в себя восприятие творения как «общего дома» и настоятельно призывает к действиям по его защите.

Завершая свое послание, Папа Франциск выражает надежду, что работа братиславского форума поможет создать модель восстановления, способную генерировать более инклюзивные и устойчивые решения; «модель развития, основанную на мирном сосуществовании народов и гармонии с творением».