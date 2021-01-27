Папа Франциск принял участие в похоронах своего личного врача

Во второй половине дня 26 января Папа Франциск появился в домовом храме Пресвятой Девы Марии Царицы Семей, располагающемся во дворце Губернаторства Государства-Града Ватикан, где принял участие в заупокойном богослужении, проводив в последний путь своего личного врача Фабрицио Соккорси. Погребальную церемонию возглавил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.



Фабрицио Соккорси, которому 2 февраля исполнилось бы 79 лет, закончил свой земной путь 9 января в римской клинике имени Агостино Джемелли, где проходил лечение от онкологического заболевания и осложнений коронавирусной инфекции. Покойный был при жизни известен в Италии как врач и преподаватель. Он оставил после себя более сотни научных статей и публикаций, был советником Дирекции здравоохранения и гигиены Государства-Града Ватикан и экспертом Медицинской комиссии Конгрегации по канонизации святых. Папа Франциск в 2015 году назначил его своим личным врачом. В этом статусе Фабрицио Соккорси сопровождал Святейшего Отца в ходе его зарубежных поездок. Совершая паломничество в Фатиму, Святейший Отец пригласил его совместно возложить цветы к подножию статуи Пресвятой Богородицы, выражая тем самым поддержку своему доктору, который был подавлен тяжелым состоянием дочери, боровшейся с тяжким недугом и скончавшейся спустя несколько недель.



По материалам Vatican News