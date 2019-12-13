Папа Франциск принял сотрудников Конгрегации по канонизации святых, отмечающей свой полувековой юбилей

Папа Франциск принял сотрудников Конгрегации по канонизации святых, отмечающей свой полувековой юбилей

Декабрь 13, 2019

12 декабря принял на членов Конгрегации по святых, отмечающей в этом году свое пятидесятилетие: 8 мая 1969 года святой Папа Павел VI решил разделить Конгрегацию священных обрядов на два ведомства: так появились и Конгрегация богослужения и дисциплины Таинств. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Ваша Конгрегация, — сказал Папа, обращаясь к советникам, постулаторам и другим представителям ватиканского ведомства, – проанализировала величайшее число историй жизни и духовного пути, чтобы предложить этих людей в качестве модели и в качестве наставников в христианской жизни. Столь многочисленные беатификации и канонизации, совершенные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что – это не какие-то недосягаемые лики, но они близки к нам и могут поддержать нас на жизненном пути». Папа призвал также «научиться видеть святость в терпении народа Божия: в родителях, которые с большой любовью растят своих детей, в мужчинах и женщинах, которые трудятся, чтобы принести домой хлеб насущный, в больных, в пожилых монахинях, которые продолжают улыбаться…»

«Ваше ведомство, – сказал далее Папа, – призвано выявлять различные виды героической святости, как той, которая сияет ярче других, так и святости более сокрытой и менее заметной, но равным образом экстраординарной. Святость – это истинный свет Церкви, и она должна быть поставлена на подсвечнике, чтобы освещать и направлять путь всего искупленного народа к Богу». В этом процессе труд Конгрегации по канонизации святых состоит в том, чтобы «устранить всякую двусмысленность и сомнения». Советники Конгрегации, предоставляющие консультации в области истории, богословия и медицины, «призваны с полной свободой совести выполнять свою работу, внимательно изучая вверенные им процессы и формулируя соответствующие суждения после зрелых размышлений, с беспристрастностью, не обращая внимания на то, что может их обусловить, с какой бы стороны это не исходило». Со своей стороны постулаторы «должны всё полнее осознавать, что их функция требует служения истине и сотрудничества со Святейшим Престолом. Они не должны поддаваться материальным доводам и экономическим интересам, не должны стремиться к самоутверждению, и прежде всего они призваны избегать всего, что противоречит смыслу церковного труда, который они осуществляют».

Папа подчеркнул, что большое значение в процессе прославления святого имеет чудо, совершенное его заступничеством: «Чудо необходимо, поскольку именно в нем проявляется перст Божий. Без ясного вмешательства Господа мы не можем проследовать в процессах канонизации», – пояснил Святейший Отец.

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