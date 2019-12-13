Папа Франциск принял сотрудников Конгрегации по канонизации святых, отмечающей свой полувековой юбилей

12 декабря Папа Франциск принял на аудиенции членов Конгрегации по канонизации святых, отмечающей в этом году свое пятидесятилетие: 8 мая 1969 года святой Папа Павел VI решил разделить Конгрегацию священных обрядов на два ведомства: так появились Конгрегация по канонизации святых и Конгрегация богослужения и дисциплины Таинств. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Ваша Конгрегация, — сказал Папа, обращаясь к советникам, постулаторам и другим представителям ватиканского ведомства, – проанализировала величайшее число историй жизни и духовного пути, чтобы предложить этих людей в качестве модели и в качестве наставников в христианской жизни. Столь многочисленные беатификации и канонизации, совершенные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что святые – это не какие-то недосягаемые лики, но они близки к нам и могут поддержать нас на жизненном пути». Папа призвал также «научиться видеть святость в терпении народа Божия: в родителях, которые с большой любовью растят своих детей, в мужчинах и женщинах, которые трудятся, чтобы принести домой хлеб насущный, в больных, в пожилых монахинях, которые продолжают улыбаться…»

«Ваше ведомство, – сказал далее Папа, – призвано выявлять различные виды героической святости, как той, которая сияет ярче других, так и святости более сокрытой и менее заметной, но равным образом экстраординарной. Святость – это истинный свет Церкви, и она должна быть поставлена на подсвечнике, чтобы освещать и направлять путь всего искупленного народа к Богу». В этом процессе труд Конгрегации по канонизации святых состоит в том, чтобы «устранить всякую двусмысленность и сомнения». Советники Конгрегации, предоставляющие консультации в области истории, богословия и медицины, «призваны с полной свободой совести выполнять свою работу, внимательно изучая вверенные им процессы и формулируя соответствующие суждения после зрелых размышлений, с беспристрастностью, не обращая внимания на то, что может их обусловить, с какой бы стороны это не исходило». Со своей стороны постулаторы «должны всё полнее осознавать, что их функция требует служения истине и сотрудничества со Святейшим Престолом. Они не должны поддаваться материальным доводам и экономическим интересам, не должны стремиться к самоутверждению, и прежде всего они призваны избегать всего, что противоречит смыслу церковного труда, который они осуществляют».

Папа подчеркнул, что большое значение в процессе прославления святого имеет чудо, совершенное его заступничеством: «Чудо необходимо, поскольку именно в нем проявляется перст Божий. Без ясного вмешательства Господа мы не можем проследовать в процессах канонизации», – пояснил Святейший Отец.