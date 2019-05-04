Папа Франциск пригласил в Ватикан высших иерархов УГКЦ, чтобы обсудить с ними ситуацию в Украине

В контексте деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец принял решение пригласить в Рим 5 и 6 июля 2019 года Верховного Архиепископа, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви. Во встрече примут участие также главы департаментов Римской Курии, компетентные в отношении этой страны.

Таким образом Святейший Отец желает выразить близость к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных регионах мира. Кроме того, предстоящая встреча будет еще одной возможностью для углубленного анализа жизни и нужд Украины с тем, чтобы определить способы и формы, какими Католическая Церковь, и в особенности Греко-Католическая Церковь, сможет всё более эффективно посвящать себя проповеди Евангелия, содействовать поддержке страждущих и продвигать мир совместно, в той мере, в какой это возможно, с Католической Церковью латинского обряда и с другими Церквами и христианскими общинами.

Источник: Vatican News