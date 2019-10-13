Папа Франциск причислил к лику святых пятерых подвижников веры, а в своей проповеди говорил о встрече с Иисусом

Только встреча с Иисусом приносит спасение, делает жизнь полноценной и красивой, — подчеркнул Папа Франциск в своей проповеди на Мессе, в начале которой он провозгласил святыми пятерых блаженных. 13 октября с.г. на площади Святого Петра святыми были объявлены: конвертит из англиканства, кардинал Джон Генри Ньюмен и четверо женщины, три из которых – монахини: бразильянка, сестра Дульче (Мария Рита до Суса Бритта Лопес Понтес); сестра Мариам Терезия Манкидиан Чирамель из Индии; итальянка, сестра Джозефина Ванини; а также мирянка из Швейцарии, принадлежавшая к Третьему Ордену Святого Франциска Маргерит Байс. Все они жили в XIX-XX веках.



Комментируя фрагмент из Евангелия об исцелении Иисусом десяти прокаженных, Папа обратил внимание на то обстоятельсов, что «нам всем необходимо исцеление». «Нам необходимо исцеление от недоверия к себе, к жизни и к будущему; от многих страхов; от пороков, рабами которых мы являемся; от многих форм ограниченности, зависимости и привязанности: от игр, денег, телевидения, мобильных телефонов, мнения других людей. Господь освобождает и исцеляет сердце, если только мы Его призываем, говоря Ему: ‘Господи, я верю, Ты можешь исцелить меня; исцели меня от моей замкнутости. О Ииисус, избавь меня от зла и страха'». Понтифик настойчиво рекомендовал обращаться к Иисусу по имени, так как «называть кого-либо по имени значит демонстрировать этому человеку свое доверие». Такая молитва – это «врата веры» и «лекарство для сердца».



Святейший Отец подчеркнул, что наше паломничество по жизни зачастую «напоминает подъем на крутую гору, ибо оно устремлено ввысь». «Вера требует паломничества, выхода на улицу; она творит чудеса, если мы выходим из успокаивающей уверенности, если оставляем свои мирные пристани, своё удобное гнездышко. Вера приумножается через дары свыше и развивается через риск. Вера ведет нас, если мы неуклонно шествуем вперед прямым путем с упованием на Бога», — пояснил Папа и добавил, что «наша задача – забота о тех, кто перестал идти или потерял ориентиры пути: мы опекуны отсутствующих братьев. Мы заступаемся за них, мы за них отвечаем, мы призваны отвечать за них, принимать их близко к сердцу. Хочешь расти в вере? Заботься об отсутствующем брате, отсутствующей сестре», — призвал верных Преемник Святого Петра.



Он также напомнил о долге благодарности, потому что только того прокаженного, который вернулся, чтобы поблагодарить, Иисус заверил: «Вера твоя спасла тебя». «Этот человек не только выздоровел, но и был спасен. Это говорит нам о том, что наше призвание – не здоровье, не благополучие, но встреча с Иисусом. Спасение заключается не в том, чтобы выпить стакан воды и оставаться в форме, но чтобы идти к источнику, коем является Иисус. Он один освобождает нас от зла и исцеляет сердце, только встреча с Ним спасает, делает жизнь полноценной и красивой. Когда мы встречаемся с Иисусом, благодарность возникает у нас спонтанно, потому что мы обнаруживаем самое главное в жизни: не обретение благодати или решение проблемы, но принятие Господа жизни», — сказал Понтифик.



Папа Франциск подчеркнул, что «кульминацией пути веры является жизнь в благодарении». «Сегодня мы благодарим Господа за новых святых, которые совершили свое паломничество паломничестве и которых мы называем сегодня нашими заступниками. Трое из них – это монахини, засвидетельствовавшие, что монашеская жизнь – это путь любви на экзистенциальные периферии мира. В свою очередь, святая Маргерит Байс была швеей и показала нам, какой силой могут обладать простая молитва, настойчивость и терпение вкупе с молчаливой самоотверженностью: благодаря этому Господь возжег в ней свет Пасхи. Это та святость повседневной жизни, о которой святой кардинал Ньюмен сказал следующее: ‘Христианину свойственно глубокое, молчаливое, сокровенное умиротворение, которого мир просто не замечает. (…) Христианин – это веселый, простой, доброжелательный, добродушный, воспитанный, честный, скромный, неприхотливый человек. (…) В его поведении настолько мало необычного или эффектного, что на первый взгляд его легко принять за обычного человека. Так давайте же и будем такими: кроткими огоньками во тьме мира сего», — призвал Святейший Отец в заключение.



По материалам Vatican News