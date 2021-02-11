Папа Франциск поздравил всех отмечающих Новый год по Лунному календарю

Папа Франциск поздравил всех отмечающих Новый год по Лунному календарю

Февраль 11, 2021

поздравил народы, которые будут отмечать Новый год по Лунному календарю. Он пожелал им здоровья и мира, особенно необходимых во времена пандемии.

«На Дальнем Востоке и в разных других частях света в пятницу 12 февраля многие миллионы людей будут праздновать Лунный Новый год. Всем им и их семьям я хочу передать мои искренние и пожелать им в Новом году изобилия плодов братства и солидарности», – сказал Святейший Отец, завершая свою общую аудиенцию в среду 10 февраля. Преемник Святого Петра также пожелал своей аудитории доброго здравия и мира душевного, особенно необходимых в текущий период борьбы с вызовами пандемии, которые затрагивают не только тела и души людей, но и социальные отношения».

Лунный Новый год нередко называют «китайским», ведь его празднование распространилось именно из Поднебесной. Это главный и самый продолжительный по времени праздник в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

По материалам Vatican News

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