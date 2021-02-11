Папа Франциск поздравил всех отмечающих Новый год по Лунному календарю

Папа Франциск поздравил народы, которые будут отмечать Новый год по Лунному календарю. Он пожелал им здоровья и мира, особенно необходимых во времена пандемии.

«На Дальнем Востоке и в разных других частях света в пятницу 12 февраля многие миллионы людей будут праздновать Лунный Новый год. Всем им и их семьям я хочу передать мои искренние поздравления и пожелать им в Новом году изобилия плодов братства и солидарности», – сказал Святейший Отец, завершая свою общую аудиенцию в среду 10 февраля. Преемник Святого Петра также пожелал своей аудитории доброго здравия и мира душевного, особенно необходимых в текущий период борьбы с вызовами пандемии, которые затрагивают не только тела и души людей, но и социальные отношения».

Лунный Новый год нередко называют «китайским», ведь его празднование распространилось именно из Поднебесной. Это главный и самый продолжительный по времени праздник в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

По материалам Vatican News