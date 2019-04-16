Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с Пасхой и днём рождения

Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с Пасхой и днём рождения

Апрель 16, 2019

Вечером 15 апреля, в начале Страстной недели, посетил в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae Папу на покое Бенедикта XVI. По сообщению исполняющего обязанности директора Зала печати Ватикана Алессандро Джизотти, Святейший Отец поздравил своего предшественника с наступающей Пасхой Христовой, а также выразил сердечные пожелания по случаю дня его рождения: 16 апреля Йозефу Ратцингеру исполняется 92 года.

Источник: Vatican News

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