Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с Пасхой и днём рождения

Вечером 15 апреля, в начале Страстной недели, Папа Франциск посетил в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae Папу на покое Бенедикта XVI. По сообщению исполняющего обязанности директора Зала печати Ватикана Алессандро Джизотти, Святейший Отец поздравил своего предшественника с наступающей Пасхой Христовой, а также выразил сердечные пожелания по случаю дня его рождения: 16 апреля Йозефу Ратцингеру исполняется 92 года.

Источник: Vatican News