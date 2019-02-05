Папа Франциск посетил Кафедральный собор в Абу-Даби

Вторник 5 февраля — это второй и заключительный день первого в истории визита Предстоятеля Католической Церкви на Аравийский полуостров. И если первый день визита (понедельник) в Объединенные Арабские Эмираты был наполнен протокольными мероприятиями и актами межрелигиозного диалога, то второй его день (вторник) Папа Римский целиком посвятил общению со своими единоверцами.

Ранним утром Папа Франциск попрощался с персоналом резиденции, в которой проживал этих неполных три дня своей поездки и отправился в Кафедральный собор Абу-Даби, носящий имя Святого Иосифа. Это — один из двух католических храмов в ОАЭ, в комплекс которого также входит Административный центр Апостольского викариата Южной Аравии. Никаких христианских символов во внешнем его убранстве нет. Такого требование мусульманских властей страны. На пороге собора Святейшего Отца встретил Апостольский викарий Южной Аравии епископ Пауль Гиндер в сопровождении многочисленных верных. Одна семья преподнесла Понтифику букет цветов, который он позднее возложил на алтарь. После краткой общей молитвы Папа Франциск тепло поприветствовал паству, преподал ей свое Апостольское благословение, после чего отбыл в спорткомплекс Шейха Зайеда, дабы возглавить там св. Мессу.

По материалам Vatican News