Папа Франциск посетил Генеральную Курию Общества Иисуса

Исполняющий обязанности директора Зала Печати Ватикана Алессандро Джизотти сообщил журналистам, что Папа Франциск посетил с частным визитом Курию Общества Иисуса в Риме. Генеральная Курия Ордена иезуитов располагается неподалеку от Ватикана в историческом комплексе зданий, включающем знаменитую церковь Святейшего Имени Иисуса, в которой похоронен основатель Ордена, святой Игнатий Лойола. В ходе своего визита Святейший Отец имел беседу с Генеральным настоятелем иезуитов, отцом Артуро Сосой и другими отцами.

Это уже восьмой визит Папы Бергольо в главную резиденцию его собратьев по Ордену со времени его избрания на Престол Святого Петра. Обычно такие визиты проходили в преддверии дня памяти св. Игнатия Лойолы, который приходится на 31 июля. Отметим, что Хорхе Бергольо — это первый в истории иезуит, ставший Папой Римским. Он вступил в Общество Иисуса 11 марта 1958 г., после чего прошел новициат в Сантьяго-де-Чили, а дальнейшие ступени иезуитской формации проходил в Буэнос-Айресе. Священническое рукоположение он получил 13 декабря 1969 г., а с 1973 по 1979 год был Провинциальным настоятелем Общества Иисуса в Аргентине.

По материалам Vatican News