Папа Франциск помолился у иконы Пресвятой Богородицы за успех своего предстоящего паломничества в Венгрию и Словакию

Вечером 10 сентября Папа Франциск посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где, по сложившейся личной традиции, вверил заступничеству Пресвятой Богородицы свою предстоящую в ближайшие дни Апостольскую поездку. Святейший Отец провел некоторое время в молитве перед высокочтимой иконой Salus Populi Romani, после чего вернулся в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье Папа Франциск возглавит Святую Мессу, которая увенчает Международный Евхаристический Конгресс в Будапеште, а затем нанесет трехдневный визит в Словакию. В последний раз Римский Понтифик служил заключительную Мессу Всемирного Евхаристического Конгресса 21 год назад: это был святой Иоанн Павел II на Евхаристическом Конгрессе в Риме в Год Великого Юбилея (2000 г.).

По материалам Vatican News