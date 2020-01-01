Папа Франциск помолился на похоронах преподавательницы патристики

31 декабря в 15 часов Папа Франциск принял участие в заупокойном богослужении по 95-летней Марии Грации Маре, многолетнем преподавателе Патристического института «Августинианум», авторе фундаментальных трудов по богословию и наследию Отцов Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

29 июля 2018 года Святейший Отец проведал Марию Грацию, которая не могла из-за трудностей в передвижении выходить из своей квартиры в римском районе Саларио. Ранее Папа Римский получил от неё несколько писем с приглашениями, но его визит стал полной неожиданностью и для самой женщины, и для её соседей. Теперь же Понтифик сделал это снова, в последний раз, сидя на скамье среди близких покойной в римской церкви Сан-Джузеппе-аль-Номентано.

В феврале этого года на аудиенции в Ватикане, приуроченной к 50-летию Института «Августинианум», Папа упомянул преподавательницу в самом начале своей речи, вспоминая выдающихся доцентов учебного заведения: «Профессор Мария Грация Мара научила многому; в свои 95 лет она до сих пор публикуется и преподаёт катехизис детям».

Мария Грация Мара долгие годы преподавала в «Августиниануме» и за это время написала много научных работ, посвящённых видным фигурам первых веков Церкви, в том числе книгу о мучениках Виа Салария. Особо выделяется её труд «Богатство и бедность в раннем христианстве». В этой книге автор анализирует комментарии Отцов Церкви к двум евангельским текстам – эпизоду о богатом юноше и притче о неразумном богаче. В антологию вошли труды Оригена, святых Климента I, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина и многих других. По словам Марии Грации Мары, собрание подчёркивает способность великих писателей первой христианской эпохи заострять внимание на социальных, экономических и политических фактах своего времени, «никогда не упуская из виду историю спасения».