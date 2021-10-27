Папа Франциск поддержал обновление Мальтийского ордена

Папа Франциск принял ряд важных решений в отношении руководства Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты (S.M.O.M.). Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

26 октября Святейший Отец направил послание своему специальному делегату в Мальтийском ордене кардиналу Сильвано Томази; с 1 ноября 2020 года ватиканский иерарх наделён особыми полномочиями в связи с реформой этого рыцарского ордена.

В новом документе Епископ Рима предписывает «продлить пребывание фра Марко Луццаго в должности местоблюстителя Великого магистра вплоть до завершения Чрезвычайного генерального капитула и последующего избрания нового Великого магистра Большим государственным советом». Решение Святейшего Отца обусловлено желанием, чтобы «Чрезвычайный генеральный капитул мог пройти в условиях, благоприятных для необходимого обновления жизни ордена» и чтобы «уже проделанная работа принесла свои плоды».

Папа Франциск с благодарностью отмечает «позитивные шаги, предпринятые для духовного и нравственного обновления ордена, особенно среди его постоянных членов (‘посвящённых рыцарей’), а также процесс обновления Конституции и Кодекса ордена».

Чтобы продолжить начатый путь перемен, Папа Франциск подтверждает, что кардинал Сильвано Томази – в качестве его делегата – «обладает всеми полномочиями для решения любых вопросов, которые могут возникнуть при выполнении его мандата», включая «аспекты обычного управления орденом и даже отступать, если это необходимо, от действующей Конституции и действующего Кодекса, а также разрешать все внутренние конфликты в ордене властью Папы Римского (ex auctoritate Summi Pontificis)». Кроме того, в связи с предстоящим капитулом Святейший Отец наделяет ватиканского кардинала и другими полномочиями: созвать Чрезвычайный генеральный капитул на установленную им же дату и стать его сопредседателем, учредить специальные правила для состава и проведения этого капитула; утвердить Конституцию и Кодекс ордена, приступить к обновлению Суверенного совета в соответствии с новыми нормативными документами, созвать Большой государственный совет для избрания нового Великого магистра.

Папа Франциск выражает поддержку и признательность подразделениям Мальтийского ордена за «многочисленные дела милосердия, которые они осуществляют благодаря похвальной работе» своих членов и волонтёров в разных частях мира, а также за верность целям Суверенного ордена, а именно защите веры и служению бедным, больным и слабым. Епископ Рима выражает уверенность, что весь орден на всех уровнях будет великодушно сотрудничать с кардиналом Томази в духе подлинного послушания и уважения.

В конце послания Папа Франциск заверяет всех членов и волонтёров Мальтийского ордена в своей молитвенной памяти и преподаёт им апостольское благословение.



(На фото — Папа Франциск с местоблюстителем Великого магистра Суверенного Мальтийского ордена фра Марко Луццаго)