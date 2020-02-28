Папа Франциск передал в дар Болгарской Православной Церкви мощи почитаемых святых

Утром 27 февраля с.г., в рамках теплой встречи делегации Католической Церкви в Болгарии с делегацией Патриархата Болгарской Православной Церкви, Апостольский нунций в Болгарии архиепископ Ансельмо Гвидо Пекорари передал от имени Его Святейшества Папы Франциска Святейшему Патриарху Неофиту, Патриарху Болгарскому, мощи особо почитаемых болгарским народом святых мучеников – Климента Папы и Потита Гаргарского.

Получив столь ценный дар, Патриарх Неофит выразил большую радость по поводу этого «братского жеста в отношении Болгарской Православной Церкви», которая в мае прошлого года имела честь приветствовать на своих землях Предстоятеля Католической Церкви. «Большим благословением для нашей Болгарской Православной Церкви, которая хранит и продолжает дело святых братьев Кирилла и Мефодия и их учеников, является получение части святых мощей праведного Папы Климента, основоположника Церкви в Сердике и ее первого епископа, как духовного моста между Церковью Болгарии и Церковью Рима», – подчеркнул Патриарх, указав на свидетельство веры святых мучеников, мощи которых теперь будут почивать в Болгарии, как на знамение добрых, мирных и взаимоуважительных отношений Римской и Болгарской Церквей. «Сегодня мощи святого Климента Папы вместе с мощами святого Потита возвращаются на земли, где оба этих святых мученика жили», – отметил Предстоятель Болгарской Православной Церкви.

24 марта текущего года Патриарх Неофит перенесет мощи святых мучеников Климента Папы и Потита Гаргарского для всенародного почитания в древний собор Святой Софии, возведенный в то время, когда Вселенская Церковь еще не была разделена на Восточную и Западную. Торжественные мероприятия запланированы на 24-25 марта с.г., однако их окончательная программа пока еще не определена.

По материалам Vatican News