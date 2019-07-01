Папа Франциск передал Патриарху Варфоломею частицу мощей Святого Петра

29 июня, в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Папа Франциск преподнёс драгоценный подарок Патриарху Константинопольскому — частицу мощей Первоапостола. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Праздничную Мессу в соборе Святого Петра Святейший Отец завершил совместной молитвой у гробницы этого Апостола под главным алтарём собора с православным архиепископом Телмесским Иовом, который возглавлял экуменическую делегацию Вселенского Патриархата в Ватикане. Папа Франциск сообщил архиепископу о своём желании передать подарок «своему брату» Патриарху Варфоломею, — но не уточнил, о каком именно подарке идёт речь. В конце богослужения Святейший Отец попросил архиепископа Иова сопроводить его на автомобиле в Апостольский дворец, а затем пройти вместе с ним в часовню Папских апартаментов. Прибыв на место, Папа Франциск взял ковчежец с мощами Святого Апостола Петра, которые в часовне установил его предшественник Павел VI, и преподнес реликвию в дар своему гостю.

Архиепископ Телмесский, со своей стороны, тут же сообщил об этом Патриарху Варфоломею, который воспринял известие с огромной радостью, а затем организовал прибытие мощей в Стамбул. Утром 30 июня драгоценный дар вручил Патриарху заместитель секретаря Папского Совета по содействию христианскому единству монсеньор Андреа Пальмиери. Патриарх Варфоломей лично объявил об этом подарке во время воскресной Божественной Литургии в Стамбуле.

«Для нас это чрезвычайное и неожиданное событие, на которое мы не могли надеяться», — заявил архиепископ Телмесский Иов, представитель Константинопольского Патриархата при Всемирном Совете Церквей и сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами. Исторически сложилось так, что мощи Святого Петра всегда были в Риме, отметил иерарх, и поэтому Рим был целью паломничества для православных. На этот раз речь идёт о мощах Святого Петра с «билетом в один конец» в Константинополь: это «очередной гигантский шаг к конкретному единству», подчеркнул архиепископ Телмесский.