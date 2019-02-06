Папа Франциск ответил на вопросы журналистов касательно его визита в ОАЭ

«Это была очень короткая поездка, но она позволила мне обогатиться серьезным опытом. Я полагаю, что каждая поездка является историческим, больше того, каждый прожитый нами день призван внести свой неповторимый вклад в нашу историю. Ни одна из наших историй не является малозначущей, каждая такая история является серьезной и достойной», – этими словами Папа Франциск начал беседу с журналистами, сопровождавшими его на борту воздушного лайнера во время перелета из Абу-Даби в Рим.

«Я увидел современную страну», – сказал Святейший Отец, отвечая на вопрос о впечатлениях и о ближайших последствиях визита. По его словам, ОАЭ — это современная страна, «которая вмещает в себе много народов и уверенно смотрит в будущее». Подтверждением этого тезиса являются прекрасная система образования и воспитания подрастающего поколения, научно-технические разработки, направленные на опреснение морской воды, на подготовку к исчерпанию нефтяных месторождений и многое другое. «(Эмираты) показилась мне открытой страной, не впадающей в самоизоляцию. То же и относительно религиозности: там открытый ислам, ислам диалога, братский и мирный», – отметил Папа, добавив, что его особенно поразила встреча с членами Совета мусульманских старейшин. Эти люди происходят из разных мест, являются носителями различных культур, что также свидетельствует об открытости диалогу как на региональном, так и на универсальном уровне.

Следующий вопрос касался того, как в будущем будет внедряться в жизнь Декларация о мире и братстве, подписанная Понтификом совместно с Великим Имамом самого авторитетного в исламском мире Университета. Отвечая, Предстоятель Католической Церкви подчеркнул, что приготовление документа сопровождалось многими размышлениями и молитвой с обеих сторон. «Ибо как по мне, то существует одна большая опасность: взаимоистребление, война, ненависть между нами. Если мы, верующие, не будем способны протянуть друг другу руку, обняться, обменяться братским поцелуем, а также молиться о том, чтобы всё это стало возможным, наша вера потерпит поражение».

«Что общего имеют воинские почести во время церемонии приветствия, пролет военных самолетов, и тому подобное, с миссией Папы Франциска, который прибыл в качестве посланника мира? И был ли услышан призыв к миру в Йемене?» Таким был очередной вопрос. «Я интерпретирую все эти жесты приветствия как жест доброй воли, — ответил Святейший Отец. — Каждый делает это согласно собственной культуре. Я встретил весьма теплый приём». Относительно проблем, связанных с войной в Йемене, он высказался так: «Трудно дать какую-либо оценку только по итогам двух дней, обсудив тему лишь с небольшим кругом лиц. Скажу однако, что увидел добрую волю начать мирный процесс».

«Какие последствия подписанная Декларация будет иметь для мусульманского мира и какой отклик встретит внутри Церкви, ведь кое-кто считает, что Папа дал себя использовать?» — спросил один из журналистов. «Единственная вещь, о которой я хочу заявить и которую хочу решительно подчеркнуть: с католической точки зрения документ ни на миллиметр не отступил от учения Второго Ватиканского Собора», – ответил на это Папа, отметив, что перед принятием решения о подписании Декларации ее проанализировали многие авторитетные богословы. Если же кто-то этого не приемлет, то и это также можно понять, поскольку такие вещи не случаются ежедневно. «В исламском мире тоже есть разные мнения, некоторые выглядят радикальными, другие — нет. Вчера на Совете старейшин присутствовал по крайней мере один шиит и он высказывался положительно. Между ними будут трения, но это процесс. Процессы же должны созревать», – заметил Святейший Отец.

В контексте того, что имам Аль-Тайиб вспоминал об исламофобии, прозвучал вопрос о том, почему ничего не было сказано о христианофобии, о преследовании христиан? «Я об этом говорю. Пусть не в данный момент, но я часто об этом говорю. Считаю, что Документ в большей мере касается единства и дружбы. Но в нем осуждено насилие, осуждены некоторые группировки, которые называют себя исламскими (хотя старейшины утверждают, что это не ислам) и преследуют христиан», – ответил Папа, рассказав о встрече в лагере беженцев с мусульманином, жену-христианку которого боевики зарезали у него на глазах. «Это является пищей террористических групп: уничтожение человека. И поэтому документ решительно это осуждает», – добавил Понтифик.

Готов ли Папа выступить посредником между Николасом Мадуро и оппозицией в Венесуэле. Об этом Святейшего Отца спрашивали ввиду известия о том, что ему поступило письмо с таким предложением. Приведя пример успешного посредничества святого Иоанна Павла II, благодаря чему удалось предотвратить войну между Чили и Аргентиной, Папа рассказал, что узнал о письме, полученном по дипломатическим каналам в самом начале своей поездки, но прочитать его пока не успел за недостатком времени. «Но, чтобы осуществлялось посредничество, нужна воля обеих сторон, чтобы обе стороны об этом просили. Я теперь рассмотрю это письмо. Посмотрим, что можно сделать. Но это при условии, что об этом попросят обе стороны. Тогда я готов», – констатировал Папа.

В ходе беседы журналисты вспомнили о случаях сексуальных злоупотреблений со стороны некоторых представителей духовенства, жертвами которых становятся женщины и девы посвятившие себя Богу. В контексте подготовки к встрече на тему защиты несовершеннолетних планируются ли какие-то мероприятия, направленные на решение вышеупомянутой проблемы? Со своей стороны, Папа Франциск признал, что такая проблема существует, причем не только в Церкви: «Отвратительное отношение к женщинам – это проблема. Осмелюсь сказать, что человечество еще не созрело: женщину считают “вторым сортом”. Начинать следует с этого: речь идет о проблеме культурного характера». Также и в Церкви случались духовные лица, виновные в подобных злоупотреблениях, включая и некоторых епископов. Работа по решению данной проблемы ведется уже давно: ряд клириков был лишен сана, пришлось распустить некоторые конгрегации… «Необходимо ли сделать больше, чем было сделано? Да. Есть ли у нас соответствующая воля? Да. Но это путь, который следует начать издалека. Папа Бенедикт имел мужество распустить один женский Орден, занимавший довольно-таки влиятельные позиции, поскольку в него закрались подобные явления. Иногда сестер растлевает сам основатель их конгрегации, порой доходит и до такого…», – признался Святейший Отец, подчеркнув в этом контексте немалый вклад своего предшественника в решение упомянутых проблем. «Его иногда представляют слабым человеком, но вот уж слабости в нем не было никогда. Это добрый и сильный человек«, — подчеркнул Папа Франциск, в заключение добавив: «Что же касается затронутой вами проблемы, то молитесь, чтобы мы продвигались в ее решении. Я хочу продвигаться. Подобные случаи существуют, но мы с ними работаем».



По материалам Vatican News