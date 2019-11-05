Папа Франциск отслужил заупокойную Мессу за почивших в уходящем году кардиналов и епископов

4 ноября с.г. Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра, в ходе которой молился за почивших за прошедший год иерархов Католической Церкви – кардиналов и епископов.



В своей проповеди Святейший Отец, отталкиваясь от литургических чтений, гласящих, что мы рождены не для смерти, а для воскрешения, призвал присутствующих поразмыслить о том, как мы откликаемся на это призвание. Первым маркером в данном случае, по словам Понтифика, может служить наш ответ на приглашение Иисуса: «Придите ко Мне» (Мф 11,28). Каждому из нас следовало бы спросить самого себя: «Как и куда направлен мой путь? Пекусь ли я только о том, чтобы подать себя в выгодном свете, хорошо отыграть свою роль или же подлинно хочу приблизиться к Господу?». «Для того, кто верит, нет компромиссного пути: невозможно принадлежать Иисусу и при этом рассчитывать только на себя. Кто принадлежит Иисусу, тот живет в состоянии исхода по направлению к Нему», — сказал Папа Франциск и пояснил, что, молясь за кардиналов и епископов, «совершивших исход из этой жизни, чтобы проследовать навстречу Воскресшему», нельзя забывать и о «самом важном и сложном исходе, который только и придаёт смысл всему остальному: об исходе из самих себя. Лишь совершая исход из самих себя, мы открываем двери, ведущие к Господу».



Вторым показателем, свидетельствующим о том, что мы должным образом откликнулись на призыв к воскрешению, является милосердное отношение к ближнему как у героя ветхозаветной книги Иуды Маккавея, который принес Богу жертву за грехи умерших, не успевших очиститься перед смертью, ибо веровал, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда на небесах (ср. 2 Макк 12,45). В связи с этим Папа призвал адресатов своей проповеди задуматься: сочувствуют ли они людям, находящимся в нужде, плачут ли вместе со страждущими, молятся ли за тех, о ком все позабыли, помогают ли тем, кому нечем будет отблагодарить? «Всё это вопросы жизни, вопросы воскрешения», — констатировал Понтифик.



Наконец, третьим стимулом, пробуждающим нас твердо держаться пути воскрешения, он назвал духовный совет св. Игнатия Лойолы: перед принятием любого важного решения следует представить себя завершившим свой жизненный путь и предстоящим лицу Божию. «Такого рода упражнение может быть полезным в том плане, что способствует видению реальности не только собственными глазами, но и глазами Господа; способствует тому, чтобы смотреть в будущее, в сторону воскрешения, а не только в сегодняшний, скоропреходящий день; чтобы делать выбор, который имел бы аромат вечности и вкус любви», — подчеркнул Святейший Отец.



«Совершаю ли я ежедневный исход из себя самого, чтобы устремляться к Господу? Сочувствую ли нуждающимся, творю ли дела милосердия в их пользу? Принимаю ли важные решения, ощущая себя предстоящим лицу Божию? Давайте позволим затронуть наши сердца хотя бы одному из этих трех стимулов! И тогда мы будем в большей мере соответствовать желанию, выраженному Иисусом в сегодняшнем Евангелии: не утратить ничего из того, что дал Ему Отец Небесный (ср. Ин 6,39)», — сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News