Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы Мессу торжества Благовещения

25 марта Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу литургического торжества Благовещения Господня. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Прежде чем приступить к священнодействиям Епископ Рима вознёс молитву о сёстрах из Конгрегации Святого Викентия, которые управляют диспансером для бедных в Ватикане, а также обо всех монахинях, которые ухаживают за больными, особенно в этот период коронавирусной пандемии: «Сегодня, когда мы празднуем Воплощение Господне, на Святой Мессе вместе с нами находятся сёстры-монахини – Дочери Милосердия Святого Викентия де Поля, которые служат в Диспансере Святой Марфы уже 98 лет. Они обновляют обеты вместе со своими сёстрами во всех частях мира. Сегодня я хочу отслужить Святую Мессу об их нуждах, о нуждах их Конгрегации, которая и теперь постоянно работает с больными, с самыми бедными, как это было 98 лет назад, а также о нуждах всех монахинь, которые в настоящее время ухаживают за больными, рискуя жизнью и отдавая жизнь».

В своей проповеди на Мессе Святейший Отец уступил место великой тайне Воплощения, перечитав евангельский фрагмент праздника Благовещения Господня (Лк 1,26-38): «Евангелист Лука мог знать об этом лишь со слов Пресвятой Богородицы. Слушая Луку, мы внимали Богоматери, которая делится этой тайной. Теперь мы находимся перед лицом сокровенного. Возможно, лучшее, что мы можем сейчас сделать, – это перечитать данный отрывок, осознавая, что его рассказала Сама Пресвятая Богородица».

Преемник Святого Петра завершил богослужение Евхаристическим поклонением и благословением Пресвятыми Дарами, пригласив верующих к духовному причащению.