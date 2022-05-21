Папа Франциск открыл Школу Laudato si’

Папа Франциск встретился с делегатами просветительского движения Scholas Occurrentes, которое недавно обрело новый юридический статус частной ассоциации верующих международного характера, сообщает русская служба Vatican News.

В актовом зале Папского Урбанианского университета Святейший Отец выступил вечером 19 мая с инаугурационной лекцией для Школы Laudato si’.

Во встрече приняли участие около 50 студентов из Латинской Америки и Европы; в течение года они будут заниматься заботой о творении и создавать социально-экологические проекты в своих общинах. Приветствуя Папу, молодые люди отметили насущные вызовы, стоящие перед миром, и сказали, что их группа «отправится на два континента, чтобы возвещать Благую весть и заявить о всеобщем долге заботы о планете».

На встрече присутствовали ведущие деятели мира искусства, музыки, спорта, технологий и представители гражданского общества из разных стран, где действуют Scholas Occurrentes. Среди гостей был также лидер известной ирландской группы U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон), который поблагодарил организаторов за возможность участия в Школе Laudato si’, за продвижение культуры встречи и за новый статус Scholas Occurrentes.

Музыкант спросил Папу, не является ли призвание изменять мир своего рода «сверхспособностью» женщин в заботе об окружающей среде. Святейший Отец отметил, что обычно «мы склонны говорить о матери-земле», в женском роде. По словам Папы, женщины обладают природным даром изменять ситуацию, и, ссылаясь на первые главы Книги Бытия, сказал, что «со дня яблока» они являются главными действующими лицами.

Одна из молодых участниц спросила Папу, почему он выбрал именно Scholas Occurrentes, чтобы донести послание Laudato si’ до всего мира. Святейший Отец ответил, что для популяризации энциклики нужны «поэзия и смелость», которые изучаются не по книгам, а в труде и в созерцании природы. Епископ Рима подчеркнул, что женщины призваны дарить жизнь; речь идёт о выживании, а защита природы – это «защита поэзии творения», борьба за гармонию, в которой женщины разбираются лучше всех. Именно поэтому Scholas Occurrentes способны создавать поэзию и изменять мир: «Теперь это в ваших руках, и да не будет слишком поздно работать над этим».