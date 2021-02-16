Папа Франциск опубликовал твит в Международный день борьбы с раком у детей

Папа Франциск призвал к поддержке детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. 15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в Папском Твиттере появилась запись соответствующего содержания:

«Да побудит Господь всех нас быть рядом с теми, кто страдает, особенно с малышами, и уделять первостепенное внимание недугующим. Вверяю врачей и всех больных детей Деве Марии и прошу Ее по-матерински позаботиться о них».

Современная медицина, несмотря на прогресс исследований в области онкологии, пока не в состоянии определить причины появления злокачественных образований у детей. В лучшем случае, она может указать лишь на предпосылки возникновения раковых опухолей. По оценкам ВОЗ, ежегодно во всем мире рак диагностируют у более чем 300 тыс. детей в возрасте до 19 лет. Из них восемь из десяти живут в странах с низким и средним уровнем дохода, где удается вылечить только 20% больных онкологией детей. В странах с высоким уровнем дохода показатели успешного лечения многих распространенных видов детского рака превышают 80%.

По материалам Vatican News