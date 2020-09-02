Папа Франциск объявил 4 сентября Днем молитвы и поста в намерении Ливана

На общей аудиенции в среду 2 сентября Папа Франциск призвал помочь Ливану: прошел уже месяц со дня трагедии, когда раздались взрывы в Бейруте. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Более ста лет Ливан был страной надежды, – сказал Предстоятель Вселенской Церкви. – Даже в самые мрачные периоды истории ливанцы сохранили веру в Бога и сумели сделать из своей земли уникальное место толерантности, уважения и совместного жительства в регионе». Цитируя святого Иоанна Павла II, Папа отметил, что Ливан несет всему миру послание свободы, он является примером плюрализма как для Востока, так и для Запада, и мы не можем позволить исчезнуть этому ценному наследию.



«Я призываю всех ливанцев не терять надежды и снова найти силы и энергию, необходимые для нового начала. Прошу политиков и религиозных лидеров искренно и прозрачно трудиться в деле восстановления, оставив в стороне частные интересы, взирая на общее благо и на будущее нации. Равным образом я возобновляю призыв к международному сообществу – поддержать эту страну и помочь ей выйти из тяжелого кризиса, не втягиваясь в региональные конфликты».

Обращаясь к пастырям, Папа попросил их сопровождать верных с апостольским рвением. «Прошу от вас простоты и отказа от роскоши, прошу разделить бедность с вашим бедным и страждущим народом. Подайте пример нестяжания и смирения».



Римский Первосвященник пригласил всех присоединиться к Всеобщему дню поста и молитвы о Ливане, который будет проходить в пятницу 4 сентября. Святейший Отец сообщил, что по этому случаю он отправит в Ливан своего представителя – кардинала-госсекретаря, – чтобы выразить близость ливанскому народу. «Приглашаю также братьев и сестер других конфессий и религиозных традиций присоединиться к этому начинанию — так, как они посчитают уместным, но всем вместе».

В заключение своего обращения Папа Франциск призвал верных предать Пресвятой Деве Марии Ливанской все свои тревоги и надежды. Затем он попросил всех встать и в безмолвии вознести молитвы о Ливане.

