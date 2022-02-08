Папа Франциск о жестах солидарности и язвах человечества

После полуденной молитвы Angelus в воскресенье 6 февраля Папа Франциск поделился с паломниками двумя историями добра, которые произвели на него сильное впечатление в последние дни. Он рассказал о прекрасном свидетельстве единства всего марокканского народа при спасении 5-летнего мальчика, упавшего в колодец, и о солидарности итальянцев с беженцем из Ганы, страдающим от рака. Сообщает русская служба Vatican News.

Мы привыкли, отметил Папа, что СМИ сообщают нам в основном о плохом: о несчастных случаях, катастрофах, убийствах. Между тем, есть немало примеров доброты и солидарности. В связи с этим Святейший Отец упомянул о двух случаях. Первое событие произошло в Марокко, где 5-летний ребенок упал в колодец, и весь народ делал всё возможное и пять суток с волнением ждал исхода спасательной операции, которая, к сожалению, окончилась смертью Райана. «Я благодарю этот народ за его свидетельство», – сказал Папа.

Преемник Святого Петра также поведал о том, что произошло в итальянском городе Монферрато: эта история, добавил он, вряд ли появится в газетах. «Джон родом из Ганы, ему 25 лет, он мигрант, который, чтобы попасть сюда, пережил всё, что переживают другие мигранты. В конце концов он поселился в Монферрато, начал работать и связал свое будущее с винодельческой компанией. А потом он заболел тяжелым раком, и сейчас он при смерти. Когда ему сказали правду и спросили, что он хотел бы сделать, он ответил: ‘Вернуться домой и обнять отца перед смертью’. Умирая, он думал о своем отце. Поэтому в городе сразу же был организован сбор. Его накачали морфином и вместе с другом посадили в самолет и отправили, чтобы он мог умереть на руках у своего отца. Это показывает нам, что сегодня, посреди стольких плохих новостей, есть и хорошие, и есть ‘святые, живущие по соседству’. Спасибо за эти два свидетельства, которые для нас важны».

Далее, в связи с Международным днем борьбы против калечащих операций на женских половых органах, Предстоятель Вселенской Церкви осудил эту «практику, унижающую достоинство женщин». Он также напомнил о Всемирном дне молитвы и размышлений о противодействии торговле людьми, который будет отмечаться 8 февраля, в день литургического поминовения святой Жозефины Бахиты; и о Дне защиты жизни, объявленном итальянской Церковью. «Я присоединяюсь к епископам Италии в их стремлении продвигать культуру жизни как ответ на логику отбора и на демографический спад. Следует беречь каждую жизнь!» – сказал Папа Франциск.