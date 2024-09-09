Папа Франциск о примирении, вере и будущем Восточного Тимора (+ ФОТО)

9 сентября, в ходе апостольского визита в Тимор-Лешти, Папа Франциск нанёс визит вежливости президенту Республики и встретился с властями, представителями общественных организаций и дипломатического корпуса. Передает русская служба Vatican News.

Выступая в президентском дворце, Святейший Отец выразил благодарность за тёплый прием и напомнил об исторической связи страны с Европой, особенно с Португалией, откуда в XVI веке прибыли первые миссионеры-доминиканцы. Восточный Тимор, отмеченный природным великолепием и ресурсами, недавно пережил тяжёлый период борьбы за независимость, напомнил Папа и возблагодарил Бога за то, что жители страны сумели найти путь к рассвету мира и свободы. В этом сыграли важную роль укорененность в католической вере, смиренное упование на Бога, прощение и милосердие, подчеркнул Святейший Отец:

«В связи с этим я хочу особо отметить и поблагодарить ваши неустанные усилия по достижению полного примирения с индонезийскими братьями и сёстрами. Евангельское учение стало самым первым, кристально чистым источником этого стремления. Вы сохранили надежду даже в несчастье и благодаря характеру вашего народа и вере превратили горе в радость! До сподобят небеса, чтобы и в других конфликтных ситуациях, в разных частях света, возобладало стремление к миру и очищению памяти, исцеляющему раны, заменяющему ненависть на примирением, а противостояние на сотрудничество!»

Епископ Рима с благодарностью напомнил, что в 20-ю годовщину независимости страны государство признало «национальным документом» Декларацию о человеческом братстве, которую он подписал вместе с верховным имамом Аль-Азхара в 2019 году в Абу-Даби. Этот документ был включён в школьную программу, «что очень важно для воспитательного процесса».

Святейший Отец отметил, что, несмотря на новые возможности, перед страной стоят неотложные социальные вызовы: эмиграция, бедность, злоупотребление алкоголем, рост молодёжных преступных группировок, оскорбление достоинства детей и подростков. Необходим комплексный подход к этим проблемам с участием гражданских, религиозных и социальных сил, а также приятие всеобщей ответственности. Для решения этих проблем и оптимального использования природных ресурсов, таких как нефть и газ, важно воспитание будущих лидеров и применения социальной доктрины Церкви в качестве основы устойчивого развития.

Папа Франциск призвал жителей Восточного Тимора смотреть в грядущее с надеждой. Большинство населения страны моложе 30 лет, и поэтому необходимы инвестиции в образование, «которое помещает достоинство детей и молодежь в центр внимания». Кроме того, сочетание энтузиазма молодости и мудрости стариков является ценным ресурсом и «не допускает пессимизма».

В конце обращения Епископ Рима вверил жителей страны материнскому покрову Пресвятой Богородицы:

«Пусть она сопровождает вас и всегда помогает в созидании свободной, демократической и единой страны, где никто не чувствует себя отверженным и каждый живёт в мире и достоинстве».