Папа Франциск назначил новых кардиналов и призвал их к воспитанию добродетели сострадания

Папа Франциск сопричислил к Коллегии Кардиналов 13 новых членов, 10 из которых – избиратели, а троим более 80-ти лет. Среди избирателей трое служат в Римской Курии, а семеро возглавляют поместные Церкви. Среди новых пурпуроносцев – хорошо известный в том числе и в нашей епархии исповедник-политзаключенный советских времён архиепископ Каунаса на покое Сигитас Тамкявичюс.

Живо ли наше осознание Божьего сострадания к нам? Такой вопрос задал возведенным в кардинальское достоинство иерархам Папа Франциск, проповедуя во время публичной консистории в базилике Святого Петра в Ватикане, которую он провел в субботу, 5 октября, подчеркивая, что именно от этого осознания зависит «способность быть честными в служении».



Торжественное событие именования новых кардиналов стало выражением «миссионерского призвания Церкви, которая не перестает возвещать милосердную любовь Бога ко всем людям на земле». В высшее достоинство были возведены иерархи, происходящие из разных частей света, от Индонезии до Кубы, от Демократической Республики Конго до Гватемалы. Среди них правящие архиепископы Люксембурга, Болоньи (Италия) и Рабата (Марокко). Еще трое – сотрудники Римской Курии, и еще трое – иерархи на покое. Восемь новых кардиналов принадлежат к различным монашеским конгрегациям, некоторые из которых имеют отчетливо миссионерский характер.

Богослужение, имевшее форму Литургии слова, началось молитвой Папы перед Гробом Святого Петра под главным алтарем базилики. Далее кардинал-номинат Мигель Анхель Аюсо Гіхот, Председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу, обратился к Святейшему Отцу с благодарственным словом от лица будущих кардиналов. После чтения из Евангелия от Святого Марка, в котором речь шла о том, как Иисус учил народ и, умилосердившись над людьми, поручил апостолам дать им поесть, Папа произнес проповедь.



Как отметил Понтифик, лейтмотивом этого повествования является сострадание Иисуса, которое также является «ключевым словом Евангелия»,«исконно вписанным в Божие Сердце». На страницах Евангелий мы неоднократно встречаем Иисуса, Который «испытывает сострадание», и, углубляясь в эту тему, понимаем, что речь идет не о каком-то случайном настроении, а о постоянном расположении. Так евангелист Марк описывает, как к Иисусу подошел прокаженный и, умоляя Его, произнес: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус сжалился, протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!». «В этом жесте и в этих словах присутствует миссия Иисуса Искупителя человека, Искупителя в сочувствии, – сказал Святейший Отец. – Он воплощает Божью волю очистить человеческое существо, пораженное греховной проказой. Он является ‘протянутой Божьей рукой’, которая прикасается к нашему больному телу и довершает это дело, упраздняя пропасть отделения. Поэтому Иисус выходит на поиски отверженных словно мусор людей, людей уже утративших надежду».

Далее проповедник обратил внимание на то обстоятельство, что в глазах Иисуса Его ученики часто оказывались «жестокосердыми». В данном случае, при виде толпы изголодавшихся людей они предлагают отпустить всех по домам, чтобы те позаботились о себе сами. И эта черта, т.е. равнодушие к нуждам ближних, к сожалению, не обходит стороной и служителей культа. «Служения, которые мы выполняем, – пояснил Папа, – недостаточно для того, чтобы сделать нас милосердными. Это доказывает пример священника и левита, которые при виде умирающего человека на обочине спешат перейти на другую сторону. Они, видимо, сказали про себя: ‘Это меня не касается’. Всегда найдется какая-то причина, какое-то оправдание, чтобы отвести взгляд. И тогда служитель Церкви превращается в функционера, может ли быть что-то более печальное!? Оправдания всегда существуют. Иногда они кодифицируются, порождая ‘институциональное непотребство’, как в случае прокаженных: ‘Очевидно, что они должны находиться в стороне, это справедливо’. Так думали когда-то, и теперь так думают. Из этого очень человеческого, даже слишком человеческого расположения и проистекают ‘структуры жестокосердия’».



В этом контексте Предстоятель Вселенской Церкви призвал присутствующих иерархов ответить самим себе на следующий вопрос: «Осознаем ли мы, что прежде всего мы сами являемся объектами Божьего сострадания»? «Обращаюсь особенно к вам, братья-кардиналы и к тем, кто вскоре ими станут: живо ли в вас это сознание? Что мы были раньше и ныне неизменно остаемся предваряемыми и сопровождаемыми Божьим милосердием?». Папа напомнил, что такого рода сознание было неизменно живо в Пренепорочном Сердце Пресвятой Девы Марии, прославившей Того, Кто «призрел на смирение рабы Своей». «Живет ли в нас сознание этого Божьего сострадания к нам? Здесь речь идет не о чем-то факультативном или, скажем, ‘евангельском cовете’. Нет. Речь идет о самом существенном элементе. Если я не ощущаю себя объектом Божьего сострадания, то не понимаю и Его любви», – подчеркнул Святейший Отец, поясняя, что эту реальность невозможно рационально обосновать, ее или чувствуешь, или нет: «А если не чувствую, то как могу передавать ее, свидетельствовать, дарить?».

По словам Папы, от этого «живого осознания» зависит «способность быть честными в своем служении». Это касается и кардинала: его готовности пролить кровь, символом чего является пурпурный цвет облачений. И эта готовность будет непритворной, если она «коренится в осознании того, что тебе самому сострадают, а значит, ты способен и сам сострадать». И немало вероломных поступков мужей Церкви связаны с «притуплением этого ощущения полученного сострадания, с привычкой отводить взгляд, привыканием к безразличию». «Так попросим же сегодня, по заступничеству святого апостола Петра, о даровании благодати сострадательного сердца, чтобы нам стать достойными свидетелями Того, Кто возлюбил нас, любит нас, Кто взглянул на нас с милосердием, избрал нас, освятил и послал возвестить всему миру Его Евангелие спасения», – призвал Святейший Отец в заключение.



После краткой паузы на размышление Папа зачитал формулу поставления новых кардиналов, в тексте которой, среди прочего, прямо указано, что пурпурный цвет кардинальских облачений символизирует призвание высших иерархов Церкви быть верными свидетелями Христа и Его Евангелия в Риме и вплоть до краев земли. Понтифик назвал имена новых кардиналов и объявил об их возведении в сан кардиналов-пресвитеров или кардиналов-диаконов.

Новые кардиналы прочитали вместе с Преемником Святого Петра Символ веры, а затем принесли клятву верности и послушания Римскому Первосвященнику. Далее Святейший Отец возложил на голову каждого избранника красный головной убор особой формы (берету), цвет которого символизирует готовность кардинала пролить свою кровь за веру, и вручил кардинальский перстень, как знак достоинства и символ единства с Папой и Вселенской Церковью. Кроме того, он вручил каждому из них буллу о предоставлении титула одного из римских приходов или диаконского служения, что является символом их соучастия в пастырском попечении Епископа Рима о Вечном Городе. В заключение новые кардиналы обменялись братским поцелуем с Папой и всеми присутствующими кардиналами.



По материалам Vatican News