Папа Франциск назначил новых кардиналов и призвал их к воспитанию добродетели сострадания

Папа Франциск назначил новых кардиналов и призвал их к воспитанию добродетели сострадания

Октябрь 06, 2019

сопричислил к Коллегии Кардиналов 13 новых членов, 10 из которых – избиратели, а троим более 80-ти лет. Среди избирателей трое служат в Римской Курии, а семеро возглавляют поместные Церкви. Среди новых пурпуроносцев – хорошо известный в том числе и в нашей епархии исповедник-политзаключенный советских времён архиепископ Каунаса на покое Сигитас Тамкявичюс.

Живо ли наше осознание Божьего сострадания к нам? Такой вопрос задал возведенным в кардинальское достоинство иерархам Папа Франциск, проповедуя во время публичной консистории в базилике Святого Петра в Ватикане, которую он провел в субботу, 5 октября, подчеркивая, что именно от этого осознания зависит «способность быть честными в служении».

Торжественное событие именования новых кардиналов стало выражением «миссионерского призвания Церкви, которая не перестает возвещать милосердную любовь Бога ко всем людям на земле». В высшее достоинство были возведены иерархи, происходящие из разных частей света, от Индонезии до Кубы, от Демократической Республики Конго до Гватемалы. Среди них правящие архиепископы Люксембурга, Болоньи (Италия) и Рабата (Марокко). Еще трое – сотрудники Римской Курии, и еще трое – иерархи на покое. Восемь новых кардиналов принадлежат к различным монашеским конгрегациям, некоторые из которых имеют отчетливо миссионерский характер.

Богослужение, имевшее форму Литургии слова, началось молитвой Папы перед Гробом Святого Петра под главным алтарем базилики. Далее кардинал-номинат Мигель Анхель Аюсо Гіхот, Председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу, обратился к Святейшему Отцу с благодарственным словом от лица будущих кардиналов. После чтения из Евангелия от Святого Марка, в котором речь шла о том, как Иисус учил народ и, умилосердившись над людьми, поручил апостолам дать им поесть, Папа произнес .

Как отметил Понтифик, лейтмотивом этого повествования является Иисуса, которое также является «ключевым словом Евангелия»,«исконно вписанным в Божие Сердце». На страницах Евангелий мы неоднократно встречаем Иисуса, Который «испытывает », и, углубляясь в эту тему, понимаем, что речь идет не о каком-то случайном настроении, а о постоянном расположении. Так евангелист Марк описывает, как к Иисусу подошел прокаженный и, умоляя Его, произнес: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус сжалился, протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!». «В этом жесте и в этих словах присутствует миссия Иисуса Искупителя человека, Искупителя в сочувствии, – сказал Святейший Отец. – Он воплощает Божью волю очистить человеческое существо, пораженное греховной проказой. Он является ‘протянутой Божьей рукой’, которая прикасается к нашему больному телу и довершает это дело, упраздняя пропасть отделения. Поэтому Иисус выходит на поиски отверженных словно мусор людей, людей уже утративших надежду».

Далее проповедник обратил внимание на то обстоятельство, что в глазах Иисуса Его ученики часто оказывались «жестокосердыми». В данном случае, при виде толпы изголодавшихся людей они предлагают отпустить всех по домам, чтобы те позаботились о себе сами. И эта черта, т.е. равнодушие к нуждам ближних, к сожалению, не обходит стороной и служителей культа. «Служения, которые мы выполняем, – пояснил Папа, – недостаточно для того, чтобы сделать нас милосердными. Это доказывает пример священника и левита, которые при виде умирающего человека на обочине спешат перейти на другую сторону. Они, видимо, сказали про себя: ‘Это меня не касается’. Всегда найдется какая-то причина, какое-то оправдание, чтобы отвести взгляд. И тогда служитель Церкви превращается в функционера, может ли быть что-то более печальное!? Оправдания всегда существуют. Иногда они кодифицируются, порождая ‘институциональное непотребство’, как в случае прокаженных: ‘Очевидно, что они должны находиться в стороне, это справедливо’. Так думали когда-то, и теперь так думают. Из этого очень человеческого, даже слишком человеческого расположения и проистекают ‘структуры жестокосердия’».

В этом контексте Предстоятель Вселенской Церкви призвал присутствующих иерархов ответить самим себе на следующий вопрос: «Осознаем ли мы, что прежде всего мы сами являемся объектами Божьего сострадания»? «Обращаюсь особенно к вам, братья- и к тем, кто вскоре ими станут: живо ли в вас это сознание? Что мы были раньше и ныне неизменно остаемся предваряемыми и сопровождаемыми Божьим милосердием?». Папа напомнил, что такого рода сознание было неизменно живо в Пренепорочном Сердце Пресвятой Девы Марии, прославившей Того, Кто «призрел на смирение рабы Своей». «Живет ли в нас сознание этого Божьего сострадания к нам? Здесь речь идет не о чем-то факультативном или, скажем, ‘евангельском cовете’. Нет. Речь идет о самом существенном элементе. Если я не ощущаю себя объектом Божьего сострадания, то не понимаю и Его любви», – подчеркнул Святейший Отец, поясняя, что эту реальность невозможно рационально обосновать, ее или чувствуешь, или нет: «А если не чувствую, то как могу передавать ее, свидетельствовать, дарить?».

По словам Папы, от этого «живого осознания» зависит «способность быть честными в своем служении». Это касается и кардинала: его готовности пролить кровь, символом чего является пурпурный цвет облачений. И эта готовность будет непритворной, если она «коренится в осознании того, что тебе самому сострадают, а значит, ты способен и сам сострадать». И немало вероломных поступков мужей Церкви связаны с «притуплением этого ощущения полученного сострадания, с привычкой отводить взгляд, привыканием к безразличию». «Так попросим же сегодня, по заступничеству святого апостола Петра, о даровании благодати сострадательного сердца, чтобы нам стать достойными свидетелями Того, Кто возлюбил нас, любит нас, Кто взглянул на нас с милосердием, избрал нас, освятил и послал возвестить всему миру Его Евангелие спасения», – призвал Святейший Отец в заключение.

После краткой паузы на размышление Папа зачитал формулу поставления новых кардиналов, в тексте которой, среди прочего, прямо указано, что пурпурный цвет кардинальских облачений символизирует призвание высших иерархов Церкви быть верными свидетелями Христа и Его Евангелия в Риме и вплоть до краев земли. Понтифик назвал имена новых кардиналов и объявил об их возведении в сан кардиналов-пресвитеров или кардиналов-диаконов.

Новые кардиналы прочитали вместе с Преемником Святого Петра Символ веры, а затем принесли клятву верности и послушания Римскому Первосвященнику. Далее Святейший Отец возложил на голову каждого избранника красный головной убор особой формы (берету), цвет которого символизирует готовность кардинала пролить свою кровь за веру, и вручил кардинальский перстень, как знак достоинства и символ единства с Папой и Вселенской Церковью. Кроме того, он вручил каждому из них буллу о предоставлении титула одного из римских приходов или диаконского служения, что является символом их соучастия в пастырском попечении Епископа Рима о Вечном Городе. В заключение новые кардиналы обменялись братским поцелуем с Папой и всеми присутствующими кардиналами.

По материалам Vatican News

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