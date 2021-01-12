Папа Франциск настаивает, что вакцинация против коронавируса есть не только свободный выбор, но и долг каждого

В воскресенье 10 января вечером итальянский «Пятый канал» транслировал интервью ватиканиста Фабио Маркезе Рагоны с Папой Франциском. Некоторые его детали были обнародованы заранее, в частности, мнение Папы по поводу штурма Капитолия в Вашингтоне. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Значительная часть беседы была посвящена пандемии КОВИД-19. Святейший Отец вновь говорил о кризисе, из которого можно выйти только став лучше. Папа упомянул об ужасающей статистике ООН, особенно о детях и о войнах. По мнению Папы, выход из кризиса будет не победой, а поражением, если мы не обратим внимание на эти две проблемы: проблемы детей и войны.

Затем Папа ответил на вопрос журналиста о вакцинах. «Я считаю, – сказал Предстоятель Вселенской Церкви, – что с этической точки зрения все должны получить вакцину. Это не факультативно, речь идет об этическом действии. На карту поставлено твое здоровье, жизнь, но также и жизнь других людей». Папа сообщил, что он уже записался на вакцинацию, которая начнется в Ватикане в ближайшие дни для сотрудников и жителей города-государства. «Да, это необходимо сделать, – отметил Папа. – Если врачи представляют это как нечто приемлемое и лишенное особых рисков, почему бы этого не принять? Здесь имеет место самоубийственный нигилизм, которого я не в состоянии объяснить». В настоящее время, считает Папа, необходимо подумать «о нас», а не «о себе», вынеся за скобки собственное «я»: «Либо мы спасаемся вместе, либо не спасется никто».

В ходе интервью была затронута и тема аборта, который Римский Епископ снова назвал проявлением «культуры отбросов»: «Проблема абортов – это не религиозная проблема, а человеческая, предрелигиозная, это проблема человеческой этики». «Разве справедливо, – сформулировал риторический вопрос Папа, – уничтожать человеческую жизнь, чтобы решить какую бы то ни было проблему? Разве справедливо нанимать киллера для решения проблемы?».

В заключительной части интервью Папа Франциск признался, что ограничения, наложенные пандемией, заставляют его чувствовать себя «как будто запертым в клетку», и призвал верующих испрашивать у Бога дара Его близости.