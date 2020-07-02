Папа Франциск написал письмо Папе Бенедикту XVI

Нынешний Римский Понтифик выразил соболезнования и духовную близость Папе на покое в связи с кончиной его брата. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск написал письмо с соболезнованиями Его Святейшеству Бенедикту XVI, Папе на покое, в связи с кончиной его брата монсеньора Георга Ратцингера. Отмечая, что именно ему Папа Бенедикт имел любезность первому сообщить об этой утрате, Папа Франциск пишет: «Я хочу возобновить Вам мои искреннейшие соболезнования и духовную близость в этот скорбный момент. Заверяю в молитве об упокоении усопшего, дабы Господь жизни, Своей милосердной благостью, ввел его в небесную отчизну и сподобил награды, уготованной верным служителям Евангелия. Молюсь также о Вас, Ваше Святейшество, взывая к Отцу, через заступничество Пресвятой Девы Марии, об укреплении христианской надежды и о сладостном Божественном утешении. Да будем навсегда едины в сопричастности Воскресшему Христу, источнику надежды и покоя. С сыновними и братскими чувствами, Франциск».