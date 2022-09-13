Папа Франциск начал Апостольское путешествие в Казахстан (ФОТО)

Сегодня Папа Франциск начал свое 38-е Апостольское путешествие, вылетев из международного аэропорта Фьюмичино в Нур-Султан. Целью поездки Святейшего Отца в Казахстан является участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и встреча с местным католическим сообществом.

Во вторник, 13 сентября 2022 г., в половине седьмого утра по местному времени Папа отправился на автомобиле из ватиканского Дома Святой Марфы в римский международный аэропорт Фьюмичино. В 7:36 местного времени в римское небо поднялся самолет Airbus A330 авиакомпании Airways, на борту которого Папа в третий раз в течение этого года покинул итальянскую землю.

Так началось 38-е Апостольское путешествие его понтификата, «паломничество диалога и мира» с целью принять участие в Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий.

Международный форум уже в седьмой раз проводится в Казахстане, следуя инициативе Папы Иоанна Павла II, который в начале 2002 года пригласил руководителей религий и конфессий в Ассизи для совместной молитвы за мир во всем мире.

Епископа Рима в этом путешествии сопровождают, кроме сотрудников Государственного секретариата, также руководители дикастерий: по содействию христианскому единству, межрелигиозному диалогу и по делам Восточных Церквей. В папском пресс-пуле — несколько десятков журналистов. Перелет будет длиться около шести с половиной часов. Прибытие в международный аэропорт Нур-Султана ожидается примерно в 17:45 местного времени (18:45 – нск).



По материалам Vatican News