Папа Франциск на церемонии приветствия ВДМ в Лиссабоне: все мы призваны Господом, потому что любимы (ФОТО + ВИДЕО)

В ходе апостольского визита в Португалию вечером 3 августа состоялась официальная церемония приветствия, во время которой Папа Франциск обратился к молодежи, прибывшей почти со всего мира в Лиссабон для участия во Всемирном дне молодежи. Передает русская служба Vatican News.

«Как замечательно быть вместе с вами здесь, в Лиссабоне!» – сказал Святейший Отец, отметив, что эта встреча неслучайна: мы здесь потому, что Господь призвал каждого из нас по имени. Главным элементом в сюжете нашей жизни – помимо талантов и прочего – является факт нашего призвания. Мы призваны потому, что любимы: «Господь призывает нас каждый день как Своих любимых детей, чтобы обнять, ободрить и сделать каждого из нас уникальным шедевром».

Он зовет нас по имени: это не просто образное выражение, а Слово Божье (см. Ис 43,1; 2 Тим 1,9), продолжил Папа: «Если Бог называет вас по имени, это значит, что для Него вы не номер, а лицо. Я хотел бы обратить ваше внимание: многие сегодня знают, как вас зовут, но не называют вас по имени. На самом деле, ваше имя известно, оно отображается в соцсетях, его обрабатывают алгоритмы, которые связывают с ним ваши предпочтения и вкусы. Но все это не имеет никакого отношения к уникальности каждого из вас, а определяется полезностью для маркетинговых исследований. Сколько же волков прячется за улыбками фальшивой доброты, утверждая, что они знают, кто вы – но они вас не любят; они внушают, что верят в вас, обещают, что вы станете кем-то, но бросят, как только вы перестанете их интересовать. Это иллюзии виртуальности, и мы должны быть осторожны, чтобы не обмануться, потому что многие вещи, которые нас привлекают и обещают счастье, в итоге оказываются пустыми, никчемными подделками». Не таков Иисус, подчеркнул Папа: Он доверяет вам, для Него вы важны. Поэтому мы, Его Церковь, являемся общиной призванных; не лучших – нет, совершенно нет, – но призванных, тех, кто вместе с другими принимает дар быть призванными. «Мы – община братьев и сестер Иисуса, сыновей и дочерей единого Отца».

По словам Епископа Рима, что в Церкви есть место для всех людей, независимо от их возраста, здоровья, социального положения или греховности: Господь принимает нас такими, какие мы есть. Христос призывает нас с нашими недостатками и ограничениями и помогает идти вперёд. Мы же призваны доверять Богу и любить друг друга, как Христос возлюбил нас, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.