Папа Франциск на симпозиуме в Неаполе: богословие должно «достичь окраин»

Папа Франциск выступил с заключительным докладом на симпозиуме «Богословие после Veritatis Gaudium в контексте Средиземноморья», проходившем в неаполитанском филиале Богословского факультета Южной Италии. Отправным пунктом для симпозиума стала Апостольская Конституция Veritatis Gaudium 2017 года, направленная на обновление изучения богословия в соответствии с концепцией «исходящей Церкви». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск начал свою речь с напоминания о том, что Средиземноморье издавна является перекрестком, местом обмена, но также и столкновений, и сегодня оно ставит перед нами целый ряд вопросов. Чтобы ответить на них, необходимо разработать «богословие приятия» для «подлинного и искреннего диалога… ради созидания мира, инклюзивного, братского общества и ради защиты творения».

Папа выделил два элемента — диалог и керигму, то есть возвещение умершего и воскресшего Христа, — в качестве критериев для обновленного богословия. Диалог – это прежде всего «метод распознавания», — но он может также быть возвещением и свидетельством любви Бога ко всем людям. Это происходит, если мы послушны Святому Духу и «благовествуем без духа завоевания, без желания прозелитизма и агрессивного намерения опровергать». Диалог с людьми и с их культурами подразумевает также свидетельство вплоть до пожертвования жизнью: Папа привел в пример Шарля де Фуко и Пьера Клавери.

Для продвижения диалога большое значение имеет изучение арабского и еврейского языков и культур. С мусульманами, отметил Папа, «мы призваны вести диалог, чтобы строить будущее в наших обществах и в наших городах». Их следует считать «партнерами в строительстве мирного сосуществования, даже когда случаются разрушительные эпизоды по вине фанатиков, противников диалога». С евреями диалог необходим, чтобы «лучше развивать наши отношения в религиозном плане». Именно Средиземноморье является мостом между Европой, Африкой и Азией, где могут жить рядом все дети Авраама.

Папа призвал богословов «быть людьми сострадания, не оставаться равнодушными перед угнетением многих, перед современным рабством, социальными язвами, насилием, войнами и великой несправедливостью, которую терпят многочисленные бедные, живущие на побережье нашего общего моря». Без общения и без сострадания, непрерывно питаемых молитвой, теология не только теряет душу, но теряет также ум и способность по-христиански интерпретировать действительность».

Задача богословия, подчеркнул Папа, — войти в созвучие с воскресшим Христом и достичь окраин, в том числе «окраин мысли». Для этого теологи должны «способствовать встрече культур с источниками Откровения и Предания». При этом «великие богословские изложения прошлого», оставаясь драгоценными источниками мудрости, «не могут механически применяться к современным вопросам»: «Нужно ценить их, чтобы искать новые пути. Благодарение Богу, первоначальные богословские источники, то есть Слово Божье и Святой Дух, неисчерпаемы и всегда плодоносны; поэтому можно и нужно трудиться в направлении богословской Пятидесятницы, которая позволит людям ʺна собственном языкеʺ услышать христианское рассуждение, отвечающее их поиску смысла и полноты жизни».

Итак, богословие после Veritatis Gaudium, — заключил Папа, — это богословие «диалога с культурами и религиями ради мирного сосуществования людей и народов».