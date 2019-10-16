Папа Франциск на общей аудиенции рассказал о радикальных изменениях в мышлении апостола Петра

Папа Франциск на общей аудиенции рассказал о радикальных изменениях в мышлении апостола Петра

Октябрь 16, 2019

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 16 октября на площади Святого Петра, продолжил цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов. Прежде всего, Понтифик подчеркнул, что Бог страстно желает, чтобы Его чада преодолели свою обособленность и «открылись на всеобщность Спасения», ведь Господь жаждет спасения всех. Крещеные верные призваны выйти за привычные рамки и открыться на других людей, жить такой близостью с ними, которая «превращает все межличностные отношения в опыт братства».

Святейший Отец предложил поразмышлять о фрагменте Книги Деяний, где речь идет о видении, специально посланном Богом апостолу Петру, чтобы коренным образом изменить образ его мышления. Когда Первоверховный Апостол молился, ему явилась большая, спускающаяся с неба скатерть, наполненная четвероногими животными, пресмыкающимися и небесными птицами. Будучи правоверным иудеем, Петр заявил, что никогда не ел ничего нечистого, запрещенного Законом Моисея. И тогда голос свыше возвестил ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым»(Деян 10,15). Иначе говоря, Господь пожелал, чтобы Петр больше не оценивал людей и события в категориях чистого и нечистого, но научился проникать глубже, видеть реальных личностей и их сердечные устремления. То, что делает человека нечистым, на самом деле проистекает не извне, а изнутри, из сердца. Иисус очень четко обозначил это.

Показав Петру это видение, Господь отправил его в дом к необрезанному чужеземцу по имени Корнилий, «сотнику из когорты, называвшейся Итальянской, мужу благочестивому и богобоязненному, подававшему щедрую милостыню и усердно молящемуся Богу». В доме этого добродетельного язычника Апостол благовествовал Христа, Распятого и Воскресшего, и прощение грехов всем, кто уверует в Него. И когда он еще говорил, на Корнилия и его домочадцев сошел Святой Дух, после чего Петр крестил их во имя Иисуса Христа. «Об этом потрясающем факте — ведь подобное случилось впервые, — узнали в Иерусалиме, где братья, возмущенные поступком Петра, резко укоряли его. Петр сделал что-то, что выходило за рамки привычного, выходило за рамки Закона, и его укоряли именно за это», — продолжил Папа и сделал вывод, согласно которому после встречи с Корнилием Петр «стал свободным от самого себя, приблизившись зато к Богу и другим людям: Он увидел Бога Живого, явившего Свою волю в деянии Святого Духа, и осознал, что избрание Израиля не было наградой ‘за заслуги’, но бескорыстным призванием к миссии: стать посредником Божией благодати для языческих народов».

«Дорогие братья, так будем же учиться у Князя Апостолов тому, что евангелизатор не должен сам становиться препятствием для творческого деяния Божия, ведь Господь желает, чтобы все люди спаслись (1 Тим 2,4). Евангелизатор призван содействовать встрече сердец с Господом. А как мы ведем себя по отношению к нашим братьям, прежде всего нехристианам? Не становимся ли препятствием для их встречи с Богом? Мешаем мы их встрече с Отцом Небесным или облегчаем ее?»,- обратился к присутствующим на площади Папа Франциск, а в заключение призвал их молиться о благодати умения «удивляться Божьим сюрпризам, не мешать Божьему творчеству, но распознавать и поддерживать те новые пути, которыми Воскресший изливает Духа Своего на мир и привлекает к Себе сердца».

По материалам Vatican News

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