Папа Франциск на общей аудиенции рассказал о радикальных изменениях в мышлении апостола Петра

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 16 октября на площади Святого Петра, Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов. Прежде всего, Понтифик подчеркнул, что Бог страстно желает, чтобы Его чада преодолели свою обособленность и «открылись на всеобщность Спасения», ведь Господь жаждет спасения всех. Крещеные верные призваны выйти за привычные рамки и открыться на других людей, жить такой близостью с ними, которая «превращает все межличностные отношения в опыт братства».

Святейший Отец предложил поразмышлять о фрагменте Книги Деяний, где речь идет о видении, специально посланном Богом апостолу Петру, чтобы коренным образом изменить образ его мышления. Когда Первоверховный Апостол молился, ему явилась большая, спускающаяся с неба скатерть, наполненная четвероногими животными, пресмыкающимися и небесными птицами. Будучи правоверным иудеем, Петр заявил, что никогда не ел ничего нечистого, запрещенного Законом Моисея. И тогда голос свыше возвестил ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым»(Деян 10,15). Иначе говоря, Господь пожелал, чтобы Петр больше не оценивал людей и события в категориях чистого и нечистого, но научился проникать глубже, видеть реальных личностей и их сердечные устремления. То, что делает человека нечистым, на самом деле проистекает не извне, а изнутри, из сердца. Иисус очень четко обозначил это.

Показав Петру это видение, Господь отправил его в дом к необрезанному чужеземцу по имени Корнилий, «сотнику из когорты, называвшейся Итальянской, мужу благочестивому и богобоязненному, подававшему щедрую милостыню и усердно молящемуся Богу». В доме этого добродетельного язычника Апостол благовествовал Христа, Распятого и Воскресшего, и прощение грехов всем, кто уверует в Него. И когда он еще говорил, на Корнилия и его домочадцев сошел Святой Дух, после чего Петр крестил их во имя Иисуса Христа. «Об этом потрясающем факте — ведь подобное случилось впервые, — узнали в Иерусалиме, где братья, возмущенные поступком Петра, резко укоряли его. Петр сделал что-то, что выходило за рамки привычного, выходило за рамки Закона, и его укоряли именно за это», — продолжил Папа и сделал вывод, согласно которому после встречи с Корнилием Петр «стал свободным от самого себя, приблизившись зато к Богу и другим людям: Он увидел Бога Живого, явившего Свою волю в деянии Святого Духа, и осознал, что избрание Израиля не было наградой ‘за заслуги’, но бескорыстным призванием к миссии: стать посредником Божией благодати для языческих народов».

«Дорогие братья, так будем же учиться у Князя Апостолов тому, что евангелизатор не должен сам становиться препятствием для творческого деяния Божия, ведь Господь желает, чтобы все люди спаслись (1 Тим 2,4). Евангелизатор призван содействовать встрече сердец с Господом. А как мы ведем себя по отношению к нашим братьям, прежде всего нехристианам? Не становимся ли препятствием для их встречи с Богом? Мешаем мы их встрече с Отцом Небесным или облегчаем ее?»,- обратился к присутствующим на площади Папа Франциск, а в заключение призвал их молиться о благодати умения «удивляться Божьим сюрпризам, не мешать Божьему творчеству, но распознавать и поддерживать те новые пути, которыми Воскресший изливает Духа Своего на мир и привлекает к Себе сердца».

По материалам Vatican News