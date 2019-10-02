Папа Франциск на общей аудиенции подчеркнул роль Святого Духа в процессе евангелизации

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 2 октября на площади Святого Петра, Папа Франциск, продолжая свой цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов, прокомментировал эпизод крещения диаконом Филиппом придворного эфиопской царицы, что имело место на пути из Иерусалима в Газу (Деян 8,5-8).



Прежде всего, Понтифик отметил, что после мученической смерти диакона Стефана темп распространения Слова Божия казалось бы резко замедлился в связи с масштабным гонением, обрушившимся на Церковь в Иерусалиме. Между тем, «в Книге Деяний ситуация гонений представлена в качестве перманентного состояния жизни апостолов в соответствии с предсказанием Иисуса: ‘Если Меня гнали, будут гнать и вас’. Однако, вместо того, чтобы погасить пламя евангелизации, предпринятые гонения разожгли его еще больше». Так вынужденный покинуть Иерусалим диакон Филипп возвещал Евангелие в городах Самарии, чему сопутствовали многочисленные случаи исцелений и изгнания бесов. Затем в определенный момент «Святой Дух приступил к реализации очередного этапа распространения Благой Вести», побудив Филиппа выйти на опасный и почти безлюдный шлях, на котором ему встретился чужеземец – вельможа царицы Эфиопии. Сердце этого человека было открыто к восприятию Слова Божия и в нем было достаточно смирения, чтобы попросить помощи в истолковании священных текстов. «Состоявшийся между Филиппом и эфиопским вельможей диалог предлагает нам задуматься о том, что недостаточно просто читать Священное Писание, необходимо еще правильно разуметь его смысл, вкушать его сокровенный ‘сок’, проникая за внешнюю ‘кожуру’, прибегая при этом к помощи того самого Духа, коим и был вдохновлён текст. Как подчеркнул Папа Бенедикт XVI, открывая Синод епископов, посвященный Слову Божию, ‘экзегетика, истинное чтение Священного Писания, это не только литературный феномен (…) Это мое экзистенциальное движение’. Войти в Слово Божие можно лишь при условии готовности выйти за собственные границы, готовности максимально приобщиться ко Христу, Который и есть Живое Слово Отца», — сказал Святейший Отец.



Беседуя с эфиопским царедворцем, Филипп разъяснил ему суть библейского текста о страждущем Отроке Господнем: слова этого пророчества исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Иисус и был тем самым «отроком» или «слугой» претерпевающим бесчисленные страдания, который, однако, не отвечал злом на зло, который, хотя все вокруг считали его побежденным, на самом деле одержал победу: он освободил народ от тяготевшего на нём бремени вины, что и было главным и притом весьма угодным Богу плодом его жизни. Выслушав это толкование, вельможа тут же исповедовал свою веру в Господа и попросил Филиппа о Крещении. «Какая замечательная история!» – воскликнул, подводя итог, Папа и продолжил: «Но кто же побудил Филиппа выйти на безлюдную дорогу, навстречу случайному путнику? Кто побудил подойти к его повозке? Конечно же, Святой Дух! Святой Дух – это и есть главное действующее лицо процесса евангелизации».



Далее Святейший Отец еще раз напомнил, что подлинная евангелизации не имеет и не может иметь ничего общего с прозелитизмом, пиаром или самопиаром; она совершается посредством личного свидетельства, порой сопряженного с мученичеством, свидетельства слова и радости. «Так пусть же Дух сделает всех крещеных христиан людьми, готовыми возвещать Евангелие таким образом, чтобы привлекать своих собеседников не к себе, а ко Христу; людьми, умеющими расчистить пространство для работы Самого Господа; людьми, способными помочь также и ближнему стать свободным, осознающим свою ответственность перед Богом человеком», — пожелал Папа Франциск и призвал верных полнее открываться навстречу веяниям Святого Духа, чтобы при Его поддержке нести Слово Божие прежде всего самым бедным и нуждающимся.

По материалам Vatican News