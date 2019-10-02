Папа Франциск на общей аудиенции подчеркнул роль Святого Духа в процессе евангелизации

Папа Франциск на общей аудиенции подчеркнул роль Святого Духа в процессе евангелизации

Октябрь 02, 2019

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 2 октября на площади Святого Петра, , продолжая свой цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов, прокомментировал эпизод крещения диаконом Филиппом придворного эфиопской царицы, что имело место на пути из Иерусалима в Газу (Деян 8,5-8).

Прежде всего, Понтифик отметил, что после мученической смерти диакона Стефана темп распространения Слова Божия казалось бы резко замедлился в связи с масштабным гонением, обрушившимся на Церковь в Иерусалиме. Между тем, «в Книге Деяний ситуация гонений представлена в качестве перманентного состояния жизни апостолов в соответствии с предсказанием Иисуса: ‘Если Меня гнали, будут гнать и вас’. Однако, вместо того, чтобы погасить пламя евангелизации, предпринятые гонения разожгли его еще больше». Так вынужденный покинуть Иерусалим диакон Филипп возвещал Евангелие в городах Самарии, чему сопутствовали многочисленные случаи исцелений и изгнания бесов. Затем в определенный момент « приступил к реализации очередного этапа распространения Благой Вести», побудив Филиппа выйти на опасный и почти безлюдный шлях, на котором ему встретился чужеземец – вельможа царицы Эфиопии. Сердце этого человека было открыто к восприятию Слова Божия и в нем было достаточно смирения, чтобы попросить помощи в истолковании священных текстов. «Состоявшийся между Филиппом и эфиопским вельможей диалог предлагает нам задуматься о том, что недостаточно просто читать Священное Писание, необходимо еще правильно разуметь его смысл, вкушать его сокровенный ‘сок’, проникая за внешнюю ‘кожуру’, прибегая при этом к помощи того самого Духа, коим и был вдохновлён текст. Как подчеркнул Папа Бенедикт XVI, открывая Синод епископов, посвященный Слову Божию, ‘экзегетика, истинное чтение Священного Писания, это не только литературный феномен (…) Это мое экзистенциальное движение’. Войти в Слово Божие можно лишь при условии готовности выйти за собственные границы, готовности максимально приобщиться ко Христу, Который и есть Живое Слово Отца», — сказал Святейший Отец.

Беседуя с эфиопским царедворцем, Филипп разъяснил ему суть библейского текста о страждущем Отроке Господнем: слова этого пророчества исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Иисус и был тем самым «отроком» или «слугой» претерпевающим бесчисленные страдания, который, однако, не отвечал злом на зло, который, хотя все вокруг считали его побежденным, на самом деле одержал победу: он освободил народ от тяготевшего на нём бремени вины, что и было главным и притом весьма угодным Богу плодом его жизни. Выслушав это толкование, вельможа тут же исповедовал свою веру в Господа и попросил Филиппа о Крещении. «Какая замечательная история!» – воскликнул, подводя итог, Папа и продолжил: «Но кто же побудил Филиппа выйти на безлюдную дорогу, навстречу случайному путнику? Кто побудил подойти к его повозке? Конечно же, Святой Дух! Святой Дух – это и есть главное действующее лицо процесса евангелизации».

Далее Святейший Отец еще раз напомнил, что подлинная евангелизации не имеет и не может иметь ничего общего с прозелитизмом, пиаром или самопиаром; она совершается посредством личного свидетельства, порой сопряженного с мученичеством, свидетельства слова и радости. «Так пусть же Дух сделает всех крещеных христиан людьми, готовыми возвещать Евангелие таким образом, чтобы привлекать своих собеседников не к себе, а ко Христу; людьми, умеющими расчистить пространство для работы Самого Господа; людьми, способными помочь также и ближнему стать свободным, осознающим свою ответственность перед Богом человеком», — пожелал Папа Франциск и призвал верных полнее открываться навстречу веяниям Святого Духа, чтобы при Его поддержке нести Слово Божие прежде всего самым бедным и нуждающимся.

По материалам Vatican News

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