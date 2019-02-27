Папа Франциск на общей аудиенции: «Отче наш» — матрица любой христианской молитвы

На общей аудиенции 27 февраля Папа Франциск продолжил цикл катехез о главной христианской молитве («Отче наш»), указав, что в ней содержатся семь прошений, кое легко можно разделить на две группы: предмет первых трех прошений непосредственно касается Бога Отца, а в оставшихся четырех речь идет о человеческих нуждах.

«Здесь мы имеем дело с матрицей любой христианской молитвы — я бы сказал любой человеческой молитвы, которая, с одной стороны, всегда подразумевает созерцание Бога, Его тайны, Его красоты и благости, а с другой – искренние и дерзновенные прошения о том, что нам насущно необходимо, чтобы жить на земле, причем жить хорошо. Так, в своей простоте и существенной важности, молитва ‘Отче наш’ научает того, кто к ней прибегает, не произносить множества пустых слов, ибо – как свидетельствует Сам Иисус, – ‘знает Отец ваш, в чем вы нуждаетесь, прежде, чем вы попросите у Него’ (Мф 6,8), — подчеркнул Папа и притом указал на то обстоятельство, что Бог точно знает сокровенные желания нашего сердца. «Если Бог является для нас тайной, то мы не являемся чем-то таинственным в Его глазах. Бог, как те матери, которым достаточно одного взгляда, чтобы понять всё о своих детях: довольны ли они или расстроены, искренни или скрывают что-то…»

«Интересно заметить, — продолжил Святейший Отец, — что в ходе Нагорной проповеди, сразу после возвещения слов молитвы ‘Отче наш’, Иисус призывает нас не беспокоиться и не волноваться о земном. На первый взгляд, здесь есть некое противоречие: сначала Он научает нас просить о хлебе насущном, а потом делает вывод: ‘Поэтому не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?», или: «во что одеться?»(МФ 6,31). Но противоречие это только кажущееся: прошения христианина выражают доверие Отцу; и именно это доверие позволяет просить о том, в чем мы нуждаемся, без тревог и ненужных волнений».

Согласно Папе, именно поэтому мы произносим «да святится имя Твое». В этой первом прошении звучит великое восхищение Иисуса красотой и величием Отца, а также Его желание, дабы все люди узнали и полюбили Бога таким, каким Он есть на самом деле. Господь молится о том, чтобы имя Божие стало священным для нас, для нашей семьи, для нашего общества, для всего мира. «Бог является Тем, Кто освящает, Кто преображает нас Своею любовью, но, одновременно, и мы, через наше свидетельство, демонстрируем святость Бога в мире, делая присутствующим Его имя. Бог — Святой, но если мы, если наша жизнь не являются святыми, это вопиющее несоответствие! Божия святость должна отражаться в наших поступках, в нашей жизни. ‘Я — христианин. Но, хотя Бог — Свят, я делаю много зла’ — такой подход нам не нужен! Такой подход причиняет вред: вызывает возмущение и не помогает», — подчеркнул Святейший Отец.

Папа Франциск напомнил, что Божия святость — это сила, способная к экспансии, и в молитве «Отче наш» мы просим, чтобы она побыстрее уничтожила все барьеры, существующие на нашем мире. «Когда Иисус начинает проповедовать, Он первым испытывает на Себе последствия того зло, которое терзает мир», — констатировал Понтифик и добавил: «Святость Иисуса расходится подобно кругам от брошенного в воду пруда камня. Злу осталось жить считанные дни, зло не вечно! Зло больше не сможет нам навредить: пришел Некто Сильный, овладевающий домом своим (ср. Мк 3,23-27). И этим Сильным является Иисус. Он также и нас наделяет силой, чтобы мы овладели нашим внутренним домом». В заключение Святейший Отец напомнил, что именно молитва изгоняет страх и преисполняет нас уверенностью в любви к нам Бога. Это и есть то, чего больше всего боится зло.

По материалам Vatican News