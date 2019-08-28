Папа Франциск на общей аудиенции: не бойтесь тех, кто пытается заставить нас замолчать

В среду 28 августа Папа Франциск продолжил свой цикл катехизических наставлений по Книге Деяний Святых Апостолов, начатый в конце мая после завершения цикла катехез, посвященного молитве «Отче наш». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Не бояться «тех, кто приказывает нам молчать, клевещет на нас и даже покушается на нашу жизнь» призвал верующих Папа. Для этого мы должны просить Господа «укрепить нас духовно», дабы мы были уверены в Его присутствии рядом с нами. Размышления Папы были сосредоточены на миссии апостола Петра, главного свидетеля Воскресшего. В зачитанном отрывке из Книги Деяний Святых Апостолов, прозвучавшем перед размышлением Епископа Рима, святой Пётр начинает проповедь Благой Вести следующим образом: подобно Иисусу, он проходит среди больных, принимая на себя их немощи. Однако, отметил Папа, исцеляющие действия Петра вызывают ненависть и зависть саддукеев. Они видят, что апостолы совершают свои чудеса не волшебством, а именем Иисуса, и, не желая смириться с этим, бросают апостолов в тюрьму. А после того, как апостолы были чудесным образом освобождены, саддукеи запрещают им учить народ и свидетельствовать об Иисусе. Ставя в пример Петра и других учеников, Папа указал, что именно так, как вели себя они, должен себя вести любой христианин, которого кто-то пытается заставить замолчать и не говорить об Иисусе: «‘Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам’: вот великий христианский ответ. Он означает готовность слушать Бога без оговорок, без отсрочек, без расчётов; следовать за Богом, чтобы заключить завет с Ним и с теми, кого мы встречаем на нашем пути. Попросим и мы у Святого Духа силы не бояться тех, кто приказывает нам замолчать, кто клевещет на нас и даже покушается на нашу жизнь. Не будем бояться. Попросим Господа укрепить нас духовно, дабы мы могли быть уверены в Его любящем и утешающем присутствии рядом с нами».

Рыбак из Галилеи знает, что его руками исцеляет Сам Христос, отметил Папа: без каких-либо действий со стороны Петра даже тень его становится исцеляющей благодатью, «излиянием нежности Воскресшего, Который склоняется над больными, возвращая им жизнь, спасение и достоинство». «Таким образом Бог являет Свою близость, превращая сами ранения Своих детей в богословское пространство Своей нежности. В ранах больных, в болезнях, являющихся препятствиями в жизни, всегда имеет место присутствие Иисуса, всегда открываются раны Христа. Здесь есть Господь, Который призывает каждого из нас заботиться о больных, поддерживать их и исцелять». В 5-й главе Книги Деяний Святых Апостолов зарождающаяся Церковь изображена как «полевой госпиталь», который принимает самых слабых, то есть больных, отметил Папа Франциск. Их страдания привлекают апостолов, которые не обладают ни «серебром, ни золотом, но сильны во имя Иисуса». В их глазах — как и в глазах христиан всех времен — больные являются привилегированными получателями провозглашённого Царства; они братья, в которых Христос присутствует особым образом, чтобы дать каждому из нас возможность искать и находить Его. Больные особо дороги для Церкви, для священнического сердца, для всех верующих. Их нельзя отвергать: напротив, о них нужно особым образом заботиться, за ними необходимо ухаживать. Они являются предметом исключительной христианской заботы, подчеркнул, завершая свое наставление, Папа Франциск.