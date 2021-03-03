Папа Франциск на общей аудиенции: молитва вводит нас в тайну безмерной Божественной любви

Продолжая цикл катехетических размышлений о молитве, Папа Франциск на общей аудиенции в среду 3 марта подчеркнул, что Иисус «отверз нам небеса и подвел нас к отношениям с Богом». Прежде все мы «не знали как молиться, какие слова, чувства и словесные выражения угодны Богу». Человек искал возможностей для диалога с Богом на ощупь и зачастую безуспешно.

Между тем, продолжил Папа, «не все молитвы одинаковы», и даже на страницах Библии упомянута ситуация, когда молитва оставалась неуслышанной. «Бог обращает внимание на руки того, кто молится», и чтобы они были чистыми, их недостаточно вымыть, необходимо «воздерживаться от злых поступков». При этом Понтифик напомнил слова святого Франциска Ассизского: «Ни один человек не достоин называть Тебя по имени». Примером добровольного признания молящимся своего недостоинства Преемник Святого Петра назвал поведение римского сотника, обратившегося к Иисусу с просьбой об исцелении своего слуги. «Он ощущал себя абсолютно недостойным: не был евреем, являлся офицером ненавистной оккупационной армии. Но волнение за слугу заставило его решиться и произнести: ‘Господи, я недостоин, чтобы Ты вступил под кров мой, но скажи только слово, и исцелится раб мой’ (Мф 8,8). Эти слова мы повторяем в ходе каждой Евхаристической Литургии. Вести диалог с Богом – это благодать: мы этого недостойны, не имеем на это никакого права, мы ‘хромаем’ в каждом нашем слове, в каждой нашей мысли… Но Иисус – это Врата, раскрывающие перед нами широчайшие возможности диалога с Богом».

Святейший Отец отметил, что в большинстве мифологий мира боги не занимаются человеческими делами. Даже у Аристотеля Бог занят исключительно самим собой. «Мы же, люди, стремимся произвести благоприятное впечатление на Бога и выглядеть ‘хорошими’ в Его глазах. Отсюда ‘религиозная’ обязанность непрестанных жертвоприношений и актов благочестия, чтобы таким образом добиться благосклонности вечно молчащего и равнодушного Бога», – так Папа подытожил отношение к данному вопросу великого философа античности. «В Бога, любящего человека, мы бы никогда не осмелились поверить (…), если бы не узнали об этом от Иисуса. Чем-то абсурдным кажется то, что отражено в притче о милосердном отце или о пастыре, который отправился искать заблудшую овцу. Рассказы такого рода мы бы не могли придумать сами, да даже и понять не могли, если бы не встретили Иисуса. Какой Бог готов умереть за людей? Какой Бог любит постоянно и терпеливо, без претензии на взаимность? Какой Бог согласится с ужасным отсутствием признательности со стороны сына, потребовавшего отдать ему долю будущего наследства, а затем прогулявшего всё?», – задался риторическим вопросом Папа Франциск.

Развивая свою мысль, он подчеркнул, что Иисус самой Своей жизнью засвидетельствовал, насколько глубоко Бог ощущает Себя нашим Отцом, доказывая, что «никто на свете не имеет права называться отцом в той же степени, как Он». «Мы с трудом и весьма отдаленно представляем себе ту любовь, которой полнится Пресвятая Троица, ту глубину взаимного благоволения, которая имеет место между Отцом, Сыном и Святым Духом. Восточные иконы дают нам возможность соприкоснуться с какими-то гранями этой тайны, которая является источником бытия Вселенной и причиной ее ликования».

Завершая катехезу, Святейший Отец констатировал, что Божественная любовь безмерно разлилась, достигая «наших людских берегов», а Иисус, максимально приблизив нам жизнь Пресвятой Троицы, распахнул перед нами двери, через которые можно проникнуть в тайну любви Отца, Сына и Святого Духа.

По материалам Vatican News