Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы рассуждал о грехе лицемерия и истинном покаянии

15 октября на утренней Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск в своей проповеди размышлял о евангельском фрагменте, повествующем о приглашении Иисуса на обед в доме фарисея (Лк 11,37-41). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Господа позвали на обед, но не для того, чтобы подружиться с Ним, а чтобы осудить, подчеркнул Святейший Отец, отметив, что «лицемерие исходит от великого лжеца, дьявола» и все двуличные люди являются его наследниками. «Лицемерие – это язык лукавого, язык зла, который входит в наши сердца», поэтому Господь не терпит его; неразборчивое в средствах, лицемерие всегда приводит к смерти. В евангельском фрагменте Иисус заявляет: «Вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете; а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». К сожалению, отметил Папа, и в наши дни немало людей ежедневно кривят душой: «Например, в борьбе за власть зависть и ревность заставляют выглядеть снаружи иначе, чем изнутри, – а там находится смертельный яд, потому что лицемерие рано или поздно убивает».

От этого негативного морального качества необходимо исцеляться, и наилучшим лекарством, по словам Папы Франциска, является исповедание нелицеприятной правды перед Богом. Если же верующий не умеет этого делать, «то его нельзя называть хорошим христианином»: «Мы должны научиться обвинять самих себя, каяться в своих поступках, в том, что думали скверно, завидовали, хотели кого-то уничтожить. Обо всём, что у нас внутри, нужно признаваться перед Богом. Не все делают такое духовное упражнение, но нужно постараться выполнить его: обвинить самих себя, увидеть себя в грехе, лицемерии, зле, которые есть в наших сердцах; потому что лукавый сеет зло. Нужно говорить Богу: ‘Вот я, Господи, какой я есть’ – и произносить это со всем смирением».