Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы говорил о встрече со Словом Божьим

В своей проповеди на св. Мессе в часовне Дома Святой Марфы утром 3 октября Папа Франциск прокомментировал первое литургическое чтение из Книги Неемии, в котором изложена «история встречи Народа Божьего со Словом Божьим. Это целая история возрождения». В библейском фрагменте говорится, что после возвращения из долгого и тяжёлого вавилонского плена весь народ собрался на площади перед Водяными воротами; здесь он наконец услышал Слово Божье, которое на деревянном возвышении громко читал книжник Ездра и поясняли левиты. Люди внимали каждому слову, «поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». Неемия, Ездра и левиты объявили всему народу, что этот день посвящён Господу. «Для нас таким днём является воскресенье, – подчеркнул Папа Франциск. – Воскресенье – это день встречи народа с Господом, день встречи нашей семьи с Господом. День нашей личной встречи с Господом; это день встречи: ‘День сей свят Господу’».

Сегодняшнее первое чтение, отметил Епископ Рима, говорит, что, слушая новообретённое Слово Божье, все люди плакали от радости, и в этом аспекте христианам стоит задаться вопросом: «Что происходит в нашем сердце, когда мы слышим это Слово? Насколько мы внимательны? Позволяем ли мы ему затронуть наше сердце или же смотрим в потолок, думаем о других вещах, и Слово входит в одно ухо и выходит из другого, не доходя при этом до сердца? Как мы готовимся к тому, чтобы Слово Божье коснулось души? Когда же Слово достигает сердечной глубины, на глаза наворачиваются слёзы радости и в душе начинается праздник. Нельзя понять воскресный праздник без Слова Божьего, совершенно невозможно… Затем Неемия сказал народу: идите, празднуйте, – и указал на хороший способ: ‘Ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено’, – то есть бедным, которые всегда служат при алтаре христианского праздника, – потому что этот день посвящён нашему Богу. Не печальтесь, ибо радость Господня – это ваша сила».

Папа Франциск ещё раз подчеркнул: встреча со Словом Божьим наполняет людей отрадой, именно поэтому христиане – люди радостные: они приняли Божье послание спасения, постоянно наполняют им свои сердца и ищут с ним встречи: таково наставление сегодняшней литургии для каждого из нас, подчеркнул Святейший Отец. В одном из Псалмов говорится, что в момент освобождения из вавилонского плена еврейский народ полагал, что «всё это ему снится» (Пс 125): люди просто не могли поверить в то, что с ними произошло. То же самое происходит «когда мы встречаемся с Господом в Его Слове», – нам трудно воспринять всю его красоту.

Завершая свою проповедь, Святейший Отец пожелал верующим: «Пусть же Господь дарует нам благодать открыть сердца для этой встречи с Его Словом и не бояться радости, не бояться ликовать от этой встречи с Божьим Словом».

Источник: Vatican News