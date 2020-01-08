Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы говорил о невозможности совместить следование Святому Духу со следованием духу мира сего

Жить христианской жизнью значит пребывать в Боге, следовать Святому Духу, а не духу мира сего, ведущему к разложению и к неумению отличать добро и зла: Папа Франциск говорил об этом на утренней Мессе 7 января в Доме Святой Марфы, комментируя литургические чтения дня и в особенности призыв апостола и евангелиста Иоанна из его Первого Послания: пребывать в Боге. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Человек может жить «в самом грешном городе, в самом безбожном обществе, но если сердце его пребывает к Боге», подчеркнул Папа, то этот человек становится носителем Спасения. Папа вспомнил один из эпизодов, описанных в Книге Деяний Святых Апостолов: апостолы прибывают в некий город и, встретив там христиан, крещенных Иоанном, спрашивают у них, приняли ли они Святого Духа. Те же ответили: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Как часто, отметил Папа Франциск, сегодняшние христиане, услышав о Святом Духе, представляют себе лишь голубя и не знают, что именно Он «позволяет оставаться в Господе, что Он есть залог и сила, чтобы пребывать в Господе». Святому Духу противостоит дух мира сего: этот дух может привести к тому, что человек перестает различать между добром и злом. Как же узнать, какому духу мы следуем – Святому Духу или духу мирскому? Святой Павел увещевает «не оскорблять Святого Духа»: именно таким оскорблением и является предпочтение Святому Духу духа мира сего, желание следовать в жизни не Божьим, а своим собственным путем. Дух мира сего, пояснил Святейший Отец, заставляет забыть, что такое грех, и считать, будто всё позволительно. Папа поделился с присутствовавшими своей беседой с одним священником, который на днях показал ему видеоролик о том, как христиане праздновали Новый Год в одной из традиционно христианских стран: «Они отмечали Новый Год с чудовищно мирским духом, бросая на ветер деньги и многое другое. Дух мира сего: грех ли это? Нет, дорогие мои, это не грех, это разложение, а оно хуже греха. Святой Дух ведет тебя к Богу даже если ты грешишь, Дух Святой помогает встать, а дух мира сего ведет тебя к разложению, причем до такой степени, что ты перестаешь отличать доброе от дурного: всё становится одинаковым».

Папа возобновил призыв святого апостола Иоанна испытывать духов, задумываясь о том, происходят ли наши желания или суждения от Святого Духа или же от духа мира сего. Многие христиане, отметил Папа, не знают, что происходит у них в сердце, и именно к ним апостол Иоанн обращается с увещанием «не всякому духу верить», но следовать тому духу, который ведет к встрече с Господом, памятуя, что дух мира сего отдаляет от Бога «мягко и очень неспешно».

В заключение своей проповеди Папа Франциск призвал верующих молиться Святому Духу, дабы Он сподобил нас пребывать в Господе и научил, как испытывать духов, чтобы «наше сердце было не путем в никуда, а местом встречи между нами и Богом».