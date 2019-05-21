Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы размышлял о мире Христовом

На Мессе в часовне Дома Святой Марфы утром 21 мая Папа Франциск в своей проповеди прокомментировал фрагмент из «прощальной речи» Иисуса на Тайной Вечери, приведенный в Евангелии от Иоанна (Ин 14,27-31a), дополнением к которому служит текст о гонениях на апостола Павла из Книги Деяний (Деян 14,19-28). Иисус «оставляет и завещает» Своим ученикам «мир Свой», однако, на первый взгляд, преследование способно лишить покоя и нарушить внутренний мир. Между тем, оно является одним их евангельских блаженств: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф 5,11). Итак, мир Христов может быть связан с гонениями и преследованиями. Этот мир настолько глубок, что ничто не может его смутить. Он — дар, подобный морю, на котором волнение имеет лишь поверхностный, не затрагивающий глубин характер.

Лишь в этой перспективе возможно понять поведение многочисленных мучеников, шедших на страсти как на свадебное торжество, не теряя мирного расположения духа. Такого рода внутренний мир недостижим одними только человеческими усилиями, он проистекает от Духа Святого. Мир Христов побуждает нас шествовать по жизни, глядя вперед, учит нас постоянству, стойкости, терпению, учит нас принять на себя жизнь как крест, со всеми ее тяготами и трудами. Если же мы при этом становимся нервозными и беспокойными, это значит, что что-то обстоит не так с нашей духовной жизнью. Божий дар мира, со своей стороны, преисполняет наши сердца радостью, причем «человек, стяжавший внутренний мир, никогда не теряет чувства юмора. Он улыбается самому себе и обстоятельствам, улыбается даже своей тени, он умеет улыбаться всему на свете…»

«Так пусть же Господь одарит нас исходящим от Духа Святого миром, миром, свойственным одному Ему, который поможет нам с терпением переносить многочисленные жизненные тяготы», — подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News