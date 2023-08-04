Папа Франциск – молодёжи: «Не бойтесь испачкать руки» (+ ФОТО)

3 августа, после беседы со студентами в Католическом университете Португалии, Святейший Отец отправился в приморский город Кашкайш, расположенный в округе Лиссабон, где встретился с юными подопечными Папского фонда Scholas Occurentes в его местном филиале. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск выслушал свидетельства трёх молодых студентов разных конфессий – протестанта, католика и мусульманина – и ответил каждому из них.

Святейший Отец призвал молодёжь идти вместе в расколотом мире, погружённом в кризис: на этом пути необходимо созидать гармоничный мир братства и взаимной заботы.

Основная часть спонтанной беседы коснулась яркой настенной росписи, украсившей зал собрания. По словам Папы, изображенный на картине «хаос» отражает реальность Вселенной и человеческой жизни, при этом каждый из нас должен сам найти путь истины и красоты. Взяв у организаторов кисточку, Папа нанёс завершающий штрих на фреску Scholas Occurentes, нарисовав зелёной краской круговые мазки, органично вписавшиеся в общую картину.

Святейший Отец подарил юным португальцам список иконы «Добрый самарянин», призвав их не бояться «пачкать руки» и всегда быть рядом с нуждающимися:

«Только испачкав руки вы сохраните чистоту своих сердец».

В конце встречи Папа благословил символ мира – оливковое дерево, посаженное молодёжью перед входом в резиденцию Scholas Occurentes.