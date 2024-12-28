Папа Франциск: молодежь Вифлеема может изменить будущее

В письме сотрудникам и студентам Вифлеемского университета Папа Франциск призывает молодых людей сохранять свою веру как сокровище, которым можно поделиться с другими, и не терять надежду, передает Vatican News.

«Я хочу сказать молодежи университета: всегда храните драгоценный дар веры не как нечто, что нужно скрывать, а как сокровище, которым можно поделиться с другими», — подчеркивает Папа. Он призывает молодых людей в молитве доверить всё Иисусу, потому что Он — источник вечной надежды.

В послании, опубликованном 27 декабря 2024 года, Святейший Отец призывает студентов не идти по жизни в одиночку, а развивать академические и социальные узы дружбы, которые являются драгоценным наследием студенческих лет.

«Насколько наша человеческая семья нуждается в примерах солидарности, полных надежды, в нынешнем контексте насилия, которое затрагивает столь многих наших братьев и сестер», — написал Папа.

Он надеется, что вдохновенное свидетельство о вечных ценностях Евангелия послужит примером для религиозных и политических лидеров разных вероисповеданий и традиций.

В конце письма Франциск вверяет сотрудников и студентов Вифлеемского университета заботе Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и испрашивает для всех изобилия радости и мира во Христе Иисусе, Воплощенном Слове.