Папа Франциск: матери умеют заботиться и вселять мир

11 января Папа принял на частной аудиенции делегатов международного церковного движения «Дозорные Святого Семейства» (Sentinelles de la Sainte Famille), которые прибыли в Ватикан во главе с принцессой Люксембургской Сибиллой. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима напомнил о миссии этого движения, члены которого ежедневно молятся десятком Святого Розария о нуждах Церкви и всего мира: «Это мало в глазах людей, но много в глазах Бога, если совершается регулярно, с верой и в духе общения». Тот факт, что в движение «Дозорных» входят одни лишь женщины, указывает на особое и незаменимое призвание в Церкви, уподобляющее их Пресвятой Деве Марии. Они не только молятся и прославляют Богородицу, но и участвуют в её заступнической молитве, стремясь быть духовными матерями для всех детей Церкви и всего мира. По словам Папы, важно, чтобы их молитва и посвящение в качестве «дозорных» верно зиждились на примере Матери Христа.

Конкретным образом это относится ко взгляду, который участницы движения обращают на других и на реалии мира: в повседневной семейной жизни, в приходе и на работе он должен быть материнским, терпеливым, понимающим и сострадательным. Не менее важно размышлять в сердце о событиях мира, превращая их в молитвенные нужды – как свои собственные, так и других людей, страждущих, находящихся в трудных ситуациях. Всегда нужно хранить надежду и веру в будущее, а невзгоды должны становиться возможностями для возрождения и развития: «Именно так поступают матери: они умеют преодолевать препятствия и конфликты, они знают, как вселить мир».

Папа Франциск призвал участниц движения не забывать о нежности в нашем мире, который становится всё более непримиримым и безразличным к страданиям и нуждам ближних. Подобно Пресвятой Богородице – нежной для Иисуса, Церкви и мира – «Дозорные Святого Семейства» призваны воплощать эту нежность.

В конце аудиенции Папа Франциск призвал гостей продолжать труды в простоте и малости сердца и преподал апостольское благословение.

Международная сеть богородичной молитвы родилась спонтанно десять лет назад в Брюсселе, и сегодня в неё входят сотни женщин из Франции, Великобритании, Люксембурга, Испании, Ливана, Колумбии, Антильских островов и африканских стран. «Дозорные Святого Семейства» молятся о Папе Римском, священниках и монахинях, о призваниях и семьях, о деле благовестия Церкви, а также совершают паломничества в Вифлеем и святилище Меджугорья.