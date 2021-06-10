Папа Франциск: любовь – не философия, она изменяет мир

Вечером 9 июня Папа Франциск направил ещё одно видеопослание — на сей раз на испанском языке — участникам встречи церковного движения John 17 Movement. (Ранее в тот же день Св. Отец обратился с видеопосланием к участникам форума «Amoris laetitia: на чем мы остановились?»). Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Название экуменической организации «John 17 Movement» восходит к призыву Иисуса из 17 главы Евангелия от Иоанна «Да будут все едино» (Ин 17,21). Семинар проходит в эти дни в Нью-Йорке при участии кардинала Джозефа Тобина.

«Вместе в любви мы, христиане, можем изменить мир и самих себя, потому что Бог есть Любовь, – подчёркивает Святейший Отец. – Любовь не нуждается в глубоких богословских познаниях, хотя они и необходимы». Важно помнить, что из встречи с Иисусом рождается всё: дружба, братство, уверенность в том, что мы дети единого Отца. Современные христиане призваны стать наследниками своих предшественников – в Книге Деяний апостольских о них с восхищением отзывались: «Смотрите, как они любят друг друга».

Движение John 17 Movement, отмечает Папа, воплощает радостную, братскую любовь, которой не помеха цвет кожи, национальность, происхождение или разные формы вероисповедания: они живут как дети одного Небесного Отца. Епископ Рима надеется, что в течение этого года он сможет встретиться лично с членами этого движения, и призывает их продолжать идти вместе, делясь с другими братской любовью.

В конце послания Папа Франциск подчёркивает, что нашим путём является любовь Христа, ставшая плотью, отдавшая свою жизнь за нас:

«Часто мы путаем любовь с некой платонической, идеалистической философией. Однако любовь конкретна, она отдаёт свою жизнь за других, как Иисус отдал её за нас. Возможно, потому, что любви не учат, – ею живут, и вы этому учите всех нас».