Папа Франциск: Крест Христов – неиссякаемый источник спасения

Папа Франциск направил послание участникам Международного богословского конгресса, проходящего с 21 по 24 сентября в Папском Латеранском университете на тему «Мудрость Креста в плюралистическом мире». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец отмечает, что встреча проходит в контексте юбилейных торжеств по случаю трёхсотлетия основания Конгрегации пассионистов; её участники размышляют о злободневности Креста для современных ареопагов, и в этом смысле конференция отвечает пожеланию основателя пассионистов святому Павлу Креста: он хотел, чтобы пасхальная тайна – центр христианской веры и харизма этой монашеской семьи – в ответ на Божественную благодать излучалась на весь мир.

Далее Епископ Рима комментирует слова апостола Павла о широте, долготе, глубине и высоте любви Господней (см. Еф 3,18): «Созерцая распятого Христа, мы видим, что любое человеческое измерение охвачено Божьим милосердием. Через Крест Его кенотическая и сострадательная любовь касается четырёх кардинальных точек и достигает вершин нашего состояния; она объединяет вертикальные отношения с Богом и горизонтальные связи с людьми в братстве, которое смерть Иисуса окончательно сделала всеобщим». Безграничная спасительная сила, которая высвобождается из немощи Креста, подчёркивает Преемник Святого Петра, указывает на важность богословского стиля, в котором высота мысли сочетается со смирением сердца. Перед ликом распятого Христа необходимо взирать на самое хрупкое состояние человека и настойчиво искать драгоценные семена, которые Слово Божье сеет в неоднозначной и «порой противоречивой множественности культуры». Крест Господень является безусловным источником спасения человека в любом месте и времени, особенно в период стремительных и сложных перемен. Поэтому, подчёркивает Понтифик, очень уместна интерпретация, предложенная римским конгрессом, интерпретировать Sapientia Crucis («мудрость Креста») для новых сценариев благовестия и различных контекстов. Святейший Отец надеется, что эта инициатива будет способствовать плодотворным богословским, культурным и пастырским дискуссиям и поможет новому прочтению современных вызовов в свете мудрости Креста, способствуя евангелизации, «верной Божьему стилю и близкой к человеку».

В заключение Папа Франциск благословляет участников конгресса и вверяет их небесной опеке Пресвятой Девы Марии и святого Павла Креста.