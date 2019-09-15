Папа Франциск епископам Восточных Католических Церквей: ваше задание – стать сеятелями Евангелия любви, не ограниченной пределами канонических территорий и юрисдикционных отличий

14 сентября 2019 года в Зале аудиенций Павла VI Папа Франциск встретился с епископами Восточных Католических Церквей Европы, проводившими в Риме свою очередную ежегодную встречу, среди которых присутствовал и Владыка Иосиф Верт, Ординарий для католиков византийского обряда на территории России. Среди прочего, обращаясь к епископам, Святейший Отец сказал следующее:



«Как подтверждает Второй Ватиканский Собор, ‘разнообразие не только не вредит единству Церкви, но более того, оно его демонстрирует’ (Orientalium Ecclesiarum, 2). В действительности христианское единство — это не единообразие. Единообразие — это уничтожение единства; и христианское единство не может быть монотонным, но ‘симфонией’, иначе оно не исходило бы от Святого Духа…

Вся Католическая Церковь и Преемник Святого Петра лично благодарны вам за свидетельство вашей верности единству с Епископом Рима, которая много раз была испробована в истории, иногда даже до пролития крови. Эта верность — драгоценная жемчужина наследия вашей веры, ваша неизгладимая отличительная черта… Католическое единство является особенной частью вашей идентичности, не лишая вас ничего, но наоборот, способствуя ее полной реализации. Как пример, оно защищает ее от искушения замкнуться в себе самой и впасть в исключительно национальный или этнический партикуляризм.

Само заступничество блаженных и святых мучеников, которые пребывают в совершенном единстве на Небесах, побуждает нас предпринять неустанный путь очищения церковной памяти и стремиться к еще большему единству со всеми верующими во Христа. «Да будут все едино» (Ин 17, 21) — это горячее желание во время Своих Страстей Иисус нес в Своем Сердце, которое за всех нас было пронзено на кресте…

Сегодня, когда слишком много разногласий и неравенства угрожают миру, почувствуем себя призванными к тому, чтобы быть мастерами диалога, сторонниками примирения, терпеливыми строителями цивилизации общения, которая защищает наше время от нецивилизованных конфронтаций. В то время, когда многие поглощены водоворотом ненависти, порочным кругом мести и постоянными взаимными обвинениями, Господь желает от нас, чтобы мы были сеятелями Евангелия любви. Внутри христианской семьи будьте теми, кто, взирая на ‘Бога всякого утешения’ (2 Кор 1,3), берет на себя обязательство излечить раны прошлого, преодолеть предрассудки и разногласия, дать надежду всем, бок о бок следуя с братьями и сестрами некатоликами… Я чувствую, что путь, который указан нам свыше, это молитва, смирение и любовь, без локальных претензий, даже традиционных. Наш путь — это молитва, смирение и любовь. В этом совместном пути, делая что-то вместе для других и для нашего общего дома, откроем для себя заново, в сердце нашей католичности, тот древний смысл предписанный Римскому Престолу, который призван ‘председательствовать в любви над всей Церковью’ (Cв. Игнатий Антиохийский, Послание к римлянам, пролог) и Епископу Рима как servus servorum Dei (слуге слуг Божьих)…



Прежде всего и во всём давайте поможем друг другу жить любовью по отношению ко всем. Она не знает канонических территорий и юрисдикций… Как напоминает нам Апостол Павел, который отдал свою жизнь в этом городе, любовь имеет первенство во всём и ей не будет конца (см. 1 Кор 13). Итак, приготовимся к тому, чтобы вместе пребывать в том единственном Небе, к которому все мы призваны. Там Господь не спросит у нас, какие территории и сколько их осталось под нашей юрисдикцией, не спросит и о том, какой вклад мы внесли в развитие нашей национальной идентичности. Он спросит нас, насколько мы оказались способны любить нашего ближнего, каждого ближнего, и провозглашать Евангелие Спасения каждому встречному на нашем жизненном пути. Попросим о благодати желать этого. Потому что только благодаря любви можно обрести радость и распространить вокруг надежду. Именно благодаря любви на задний план отходят второстепенные вещи, к которым мы всё еще привязаны — в том числе и деньги, которые являются ядом. Дьявол входит через карманы, не забывайте об этом! А на первое место выходит то, что пребывает всегда: Бог и ближний.

Будьте мужественны, дорогие братья, вперед в духе сопричастия! Заверяю в моей постоянной памяти о вас, вы — в моем сердце! И я прошу вас, пожалуйста, молиться обо мне, потому что я в этом нуждаюсь. Спасибо!»



Перевод: Ильи Астапова