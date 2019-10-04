Папа Франциск дал интервью японскому телеканалу KTN

В преддверии Апостольского визита Папы Франциска в Японию телеканал KTN из Нагасаки взял у него эксклюзивное интервью. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Читая историю христианских мучеников, историю этих двух городов (Хиросимы и Нагасаки), я испытываю огромное восхищение вашим народом, – сказал Святейший Отец. – Я думаю о мучениках, которые с великой настойчивостью и упорством в вере защищали и отстаивали свои убеждения, свою христианскую свободу. Стоит упомянуть ещё об одном мученичестве людей: о страданиях народа от атомной бомбы. Я восхищаюсь тем, как люди смогли восстановиться после такого адского испытания. Вы – народ, способный возродиться заново, народ, который всегда смотрит в будущее».

В завершение интервью японским журналистам Папа Франциск подчеркнул: «То, что было сделано вам атомной бомбардировкой, чудовищно. Поэтому я хочу подтвердить одну истину: использование атомной энергии в военных целях аморально».