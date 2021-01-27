Папа Франциск – CELAM: Церковь неотделима от народа

Папа Франциск направил видеопослание участникам первой Церковной ассамблеи Совета латиноамериканского епископата, которая с 21 по 28 января проходит в святилище Богородицы Гваделупской в Мехико. Тема виртуального собрания – «Все мы – выходящие миссионеры-ученики». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к президенту Совета латиноамериканского епископата (CELAM) архиепископу Мигелю Кабрехосу Видарте, Святейший Отец желает духовно сопровождать это важное церковное событие, которое – в отличие от предыдущих конференций епископов континента – является встречей всего Народа Божьего: мирян, монашествующих, священников, епископов, которые «молятся, общаются, размышляют, обсуждают, ищут волю Божью». «Во-первых, пребывание с Народом Божьим. Это церковное собрание не должно быть элитарным, отделённым от святого верного Народа Божьего. Нужно быть вместе с народом: не забывайте, мы все являемся его частью, и этот Народ Божий, который, по словам (Второго Ватиканского) Собора, непогрешим в своей вере, – и есть то, что определяет нашу принадлежность. За пределами Народа Божьего возникают элиты, просвещённые той или иной идеологией, но это вовсе не Церковь. Церковь дарует себя в преломлении хлеба, Церковь отдаёт себя всем без исключения».

Папа Франциск подчёркивает, что латиноамериканская ассамблея в Мехико является красноречивым символом Церкви, которая никого не исключает. Следует помнить и ещё об одном – о молитве: «Бог среди нас. Да сподобит нас Господь услышать Его, и поэтому мы взываем, дабы Он пребывал вместе с нами». Завершая свое видепослание, Святейший Отец заверяет участников встречи в своих молитвах и выражает им наилучшие пожелания: «Смело идите вперёд, да благословит всех вас Господь. Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне».